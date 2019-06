40 Rinder aus brennender Kälberzuchtanlage gerettet

Thomas Sabin

Großmutz (MOZ) Die Feuerwehren der Regionkommen nicht zur Ruhe. Momentan kämpfen die Einsatzkräfte gegen einen Brand in Großmutz. Dort steht eine Kälberzuchtanlage in Flammen.

Seit etwa 12.45 Uhr sind Feuerwehrleute in Großmutz im Einsatz. Der Alarm sei gegen 12.38 Uhr eingegangen, teilte ein Sprecher der Leitstelle der Feuerwehr in Eberswalde mit.

Einsatzkräfte aus dem gesamten Löwenberger Land und Gransee seien demnach vor Ort. 40 Tiere konnten bisher gerettet werden.

Zuvor bekämpften die Einsatzkräfte einen Waldbrand in Nassenheide am Teerofener Weg und rückten direkt danach wieder in Richtung Großmutz aus. Viele von ihnen sind seit 6 Uhr morgens im Einsatz, als der Brand eines ein Hektar großen Waldstückes in Nassenheide gemeldet wurde. Dort wird Brandstiftung vermutet.

Zudem stand erneut ein Waldstück bei Grüneberg in Flammen, auf dem es bereits am Dienstag 5000 Quadratmeter Wald gebrannt hatten.