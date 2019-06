30 000 Menschen fahren mit der Bahn zur Fusion

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Wenn ein Mann durch den Zug ruft, "ich habe ganz viel Nagellack dabei, in allen Farben", dann ist Fusion-Zeit. Nach zweijähriger Pause findet das schon legendäre Musikfestival auf dem ehemaligen Flugplatz im mecklenburgischen Lärz an diesem Wochenende wieder statt. 70 000 Tickets wurden per Los verkauft. Die Bundespolizei erwartet, dass 30 000 Menschen mit der Bahn anreisen und warnt vor einem Chaos in den Zügen Richtung Rostock und Stralsund.

Das Festival startet offiziell zwar erst am Donnerstag, geöffnet wurden die Tore aber schon am Mittwoch. Deshalb waren seit dem Morgen Züge des Regionalexpresses RE5 überfüllt, Fahrräder durften nicht mit. Die Bundespolizei kontrollierte an den Bahnsteigen und verwies auf die Sonderzüge nach Neustrelitz. Auch auf den Straßen zum Festivalgelände gab es bereits am Mittwoch Staus. Auch viele Besucher aus Oberhavel fahren zur Fusion.

Nachdem das Festival im vergangenen Jahr aussetzte, sind die Fans offenbar umso erwartungsvoller unterwegs. Mit dem Rückreiseverkehr ist ab Sonntag und bis Dienstag zu rechnen. Die Festivalveranstalter versprechen "vier Tage Ferienkommunismus" mit unterschiedlicher Musik, Theater, Kino, Performance, Installationen und vegetarischer Kost. Das besondere an der Fusion, die auf einem eigenen und dafür gestalteten Gelände stattfindet: Es gibt keine Sponsoren und keine Werbung. Die Fusion will für vier Tage eine Parallelgesellschaft erschaffen und zeigen, wie eine bessere Welt aussehen könnte. Das schließt aus Sicht der Festivalmacher Eigenverantwortung der Besucher ein. "Das Festival ist so sicher und friedlich wie ein Kirchentag", sagen sie.

Dennoch gibt es erstmals in 22 Jahren Fusion diesmal eine Polizeiwache vor dem Eingang. Das ist der Kompromiss zwischen Veranstaltern und der Polizei. Die Besucher hatten sich gegen eine Präsenz der Polizei auf dem Gelände ausgesprochen, weil diese das Festivals seines typischen Freiheitsgefühls beraube.