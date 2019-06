Vollsperrung nach Motorradunfall – zwei Verletzte

OGA

Hohenbruch (MOZ) Ein 42-jähriger Motorradfahrer aus Berlin ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Hohenbruch verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei hatte der Kradfahrer in einer leichten Linkskurve einen Transporter überholen wollen und übersah dabei offenbar einen entgegenkommenden Ford-Kleintransporter. Diesem versuchte er noch nach rechts auszuweichen, touchierte ihn dabei und kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stürzte und verletzte sich, so dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden musste.

Auch der 33-jährige Fahrer des Kleintransporters aus Oberhavel wurde bei dem Unfall verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Unfallstelle musste für rund 90 Minuten einseitig gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro.