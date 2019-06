Es weihnachtet sehr in Zehdenick

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) In sechs Monaten ist Weihnachten schon wieder vorbei. Also wird es Zeit, allmählich die Werbetrommel für den preisgekrönten Zehdenicker Laternenzauber zu rühren. Im März gab es dafür eine Siegesprämie von 2 500 Euro von der Industrie- und Handelskammer (IHK) in der Kategorie "Event" im Rahmen des Stadtmarketingforums in Potsdam.

Das Organisationsteam um Uta Kupsch vom Stadtmarketing will die Gunst der Stunde nutzen, um die vielen Urlauber in der Region auf das Ereignis am 7. Dezember hinzuweisen. Die ersten 10 000 Werbepostkarten sind mit finanzieller Hilfe der Regio Nord gedruckt worden und werden seit Mittwoch in Berlin und Brandenburg verteilt.

Zum ersten Mal überlassen die Zehdenicker es nicht mehr einer Agentur, den Weihnachtsmarkt zu organisieren, sondern nehmen die Sache selbst in die Hand. Allerdings mit einem eigenen Konzept. Zehn Weihnachtshöfe zwischen Herrenstraße und Dammhastbrücke öffnen am Sonnabend vor dem zweiten Advent zwischen 14 und 20.30 Uhr ihre Tore für die Besucher. Ob im Tuchmacher- oder im Häschenhof: Für jeden Ort ist jemand anderes verantwortlich, meistens sind es die Gewerbetreibenden selbst, die sich um alles kümmern, dabei aber auch Unterstützung erfahren. So wie Ursula Wächter, die ihre Hofeinfahrt bereit stellt, um dort auf einer Treppe sitzend den Kindern in weihnachtlichem Ambiente Märchen vorzulesen. "Märchenstunde im Sternenwald", lautet ihr Thema. Für rustikale Sitzgelegenheiten will Stefan Grün sorgen. Flauschige Decken, damit sich die Kinder schön kuscheln können, wird die Tourist-Info spendieren. Beim Dekorieren wird der Seniorin selbstverständlich auch geholfen.

Auf viele Schultern verteilt werden die Aufgabe auch bei "GEWOhnt gut! im Hof der Gebäude- und Wohnungswirtschaft Zehdenick. Die Kunstfreunde bespielen den hinteren Teil des Areals, während mittendrin ein Kasperletheater spielt, die Tonstich-Imker wärmenden Met ausschenken, die Bäckerei Jahn backt und die Besucher einem Holzschnitzer aus Kappe bei der Arbeit zuschauen können. Loderne Fackeln, Feuerschalen und weihnachtliche Musik sollen für anheimelnde Stimmung sorgen.

Für das Programm auf dem Marktplatz zeichnen die Mitarbeiterinnen der Tourist-Info Zehdenick, Elisabeth Kluge und Grit Kutsch, verantwortlich. Hier wird es unter anderem ein Zelt mit Sitzgelegenheiten und eine kleine Bühne geben, auf der nicht nur der Weihnachtsmann den Riesenstollen anschneiden, sondern auch der Gospelchor ein Programm darbieten wird und Pfarrer Andreas Domke zum Abschluss des Tages zu einem gemeinsamen Singen einlädt. Auch die Lebenshilfe, die Familienberatung und die Kirchengemeinde werden dort Stände haben. Ofenbauer Dieter Vahle wird einen Pizzaofen aufbauen und die italienische Spezialität selbst zubereiten.

Um Besucher in die Stadt zu locken, lobt das Organisationsteam zuvor einen Malwettbewerb für alle Kinder aus. Die Bilder werden dann in den Geschäften und den Höfen ausgestellt. Wer sein eigenes Bild entdeckt, kann es nehmen und in eine Lostrommel stecken. Die Einzelhändler spendieren die Preise. "So etwas sorgt für Bewegung", ist Uta Kupsch vom Erfolg überzeugt. Auch die Eisenhandlung Wilhelm Schinkel an der Klosterstraße öffnet das historische Ladenlokal zum Schrankwichteln.