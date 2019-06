Ladendiebe greifen Mitarbeiter in Supermarkt an

HGA

Hennigsdorf (MOZ) Vier Ladendiebe haben am Dienstagabend in Hennigsdorf einen Ladendetektiv und einen Mitarbeiter des Supermarktes am Postplatz angegriffen und verletzt.

Der Ladendetektiv gegen 21.45 Uhr vier Jugendliche beobachtet, die alkoholische Getränke und Energy-Drinks im Wert von etwa 80 Euro in ihre Rucksäcke packten. Da sie dafür nicht bezahlten, wurden sie vom Detektiv angesprochen und in ein Büro gebeten. Dort griffen die jungen Männer den Ladendetektiv und einen Mitarbeiter des Marktes an und verletzten beide leicht. Danach ergriffen die Vier die Flucht.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten drei der 16 bis 18 Jahre Jugendlichen in der Nähe feststellen. Nachdem die Personalien festgestellt werden konnten, wurden die Jugendlichen wieder entlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.