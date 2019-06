Rohrbruch schnell repariert

Jürgen Liebezeit

Bergfelde (MOZ) Schneller als erwartet konnte das schadhafte Trinkwasser-Rohr in der Bergfelder S-Bahn-Brücke repariert werden. Die Arbeiten konnten am Mittwoch abgeschlossen werden. "Unsere Mitarbeiter sowie die unseres Dienstleisters Eurovia haben alles zur schnellstmöglichen Behebung der Schadensursache getan. Die Trinkwasserversorgung ist wieder vollständig hergestellt", teilte Olaf Bennühr, Geschäftsführer der Wasser Nord am Abend mit. Einwohner in Bergfelde wurden gebeten, abends nicht den Garten zu sprengen. Zudem war zeitweise das weiterhin hygienisch einwandfreie Wasser getrübt.