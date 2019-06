Spektakuläre Visionen im Kleinformat

Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Nachhaltig, ökologisch, und abwechslungsreich – so stellen sich Johann Bollhorst, Vanessa Sieber und Levin Wilde die Stadt der Zukunft vor. Sie haben sich mit weiteren Abiturienten in der elften und zwölften Klasse im Seminarkurs "Modellstädte–Stadtmodelle" am Marie-Curie-Gymnasium praktisch und theoretisch mit dem Thema auseinandergesetzt. Die Ergebnisse sind jetzt zum Tag der Architektur am Sonntag im Foyer des Hohen Neuendorfer Rathauses zu sehen. Präsentiert werden maßstabsgerechte Modelle, die zusammen mit dem Architekturbüro Brüch-Kunath aus Birkenwerder kreiert wurden. Neben der nachhaltigen Stadt gibt es Modelle aus dem Mittelalter, der Gründerzeit, aus dem Orient und aus Nord- und Lateinamerika. Alle Schülerarbeiten zeichnen sich durch Präzision und der Liebe zum Detail aus. So haben Johann Bollhorst, Vanessa Sieber und Levin Wilde zum Beispiel die Hochhäuser durch eine Art "schwebende U-Bahn" verbunden, damit auf kürzestem Wege die Menschen mobil sind, ohne ein Auto benutzten zu müssen. Sie haben auch alle Dächer der Häuser begrünt oder mit Sonnenkollektoren bestückt. Manche Gebäude haben Dachterrassen, die als Begegnungsort fungieren sollen. "Die vielen Grünflächen sorgen für ein angenehmes Stadtklima und sind ein Wohlfühlfaktor", erläuterte Levin Wilde zur Eröffnung der Ausstellung die Überlegungen des Teams. Die 230 Meter hohen Häuser spielen in ihrer Vision eine wichtige Rolle. "So kann auf einer kleinen Fläche viel Wohnraum geschaffen werden. Das wird ein Thema der Zukunft sein", glaubt Vanessa Sieber.

Die Ausstellung ist in den nächsten vier Wochen zu den Öffnungszeiten des Rathauses sowie diesen Sonntag zum Tag der Architektur zu sehen.