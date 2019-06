Häuser und Orte als Visitenkarte der Region

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Schwarzwald, Harz oder Darß, viele Regionen sind durch ihre typische Baukultur, ob Holzschnitzgiebel, Fachwerk oder Reetdach, unverwechselbar. Doch was ist typisch für Brandenburg, für die Uckermark? Um regionale Baukultur zu bewahren und zu fördern, lobt das Agrar- und Umweltministerium gemeinsam mit dem Bauministerium wieder einen Bauherren-Wettbewerb unter dem Motto "Nachhaltig. Baukultur in Brandenburg" aus.

Unter seinem Dach werden drei Regionalwettbewerbe vereint. Einer startet im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, zwei weitere in den Biosphärenreservaten Spreewald und Elbe. Mit dem Wettbewerb sollen vorbildliche Lösungen beim Erhalt des baukulturellen Erbes gewürdigt und die Verflechtung von Baukultur und Kulturlandschaft sichtbar gemacht und Identität gefördert werden.

Für die Region des Biosphärenreservats Schorfheide-Chorin können Privatpersonen, Architekten, Fachplaner, Vereine und außer Landesverwaltung auch öffentliche Einrichtungen bis zum 2. September 2019 ihre Projekte bei der Biosphärenreservatsverwaltung in Angermünde einreichen. Das Teilnahmeformular kann per Brief, per Telefon oder auch online angefordert werden.

Kontakt: Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, Hoher Steinweg 5-6, Angermünde, Ansprechpartner: Uwe Graumann, Tel. 03331 36540, E-Mail: uwe.graumann@lfu.brandenburg.de