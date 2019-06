Mehr als 70 Lesungen in petto

Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Los ging es mit dem November-Mord 1930. Vor dem Hochschulgebäude in der Schicklerstraße wurde damals Amtsgerichtsrat Felix Otto Herrmann Görcke erschossen. Der Täter schmiss die Pistole anschließend auf die Straße und wurde schnell gefasst: ein Friseur, der in seinem Laden in der Steinstraße illegal Zigarren verkaufte und angezeigt worden war.

Ein aufsehenerregender Fall, über den Hobbyhistoriker Reinhard Jacobey Jahrzehnte später recherchierte. Nicht nur für das Opfer, für das es einst sogar eine Gedenktafel gab, sondern auch für den Täter, der 1945 im Zuchthaus umgebracht wurde, interessierte er sich.

Jacobey schrieb darüber 1993 im Jahrbuch des Vereins für Heimatkunde, dem er seither angehört. Und in einer seiner vielen Lesestunden vor Eberswalder Zuhörern sorgt der Fall noch heute für Spannung: "Spektakuläre Eberswalder Mordfälle", die bis in die Jetzt-Zeit reichen, sind einer der Dauerbrenner im "Leserattencafé" der Akademie 2. Lebenshälfte.

Einmal im Monat kreuzt der in Literatur gleichermaßen wie in Geschichte beschlagene 70-Jährige in den Akademie-Räumen mit einer Kunststoff-Ratte auf. Für sein Publikum hat er dann ein neues Schmöker-Thema vor- oder ein bekanntes neu aufbereitet. Dabei gleicht keiner der Lese- und Vortragsnachmittage dem anderen. Zeitungsschnipsel, eigene Recherchen und Notizen sowie Passagen aus Büchern tauchen nach spontaner Eingebung auf.

Autoren wie Kaminer vorgestellt

So frei bewegen kann sich Reinhard Jacobey darin, weil er enorm viel Material zusammengetragen hat. "Mittlerweile sind es 75 fertig ausgearbeitete Mappen mit Vortragsthemen", sagt er. Fast die Hälfte davon beziehe sich auf Eberswalde. Oft ist es aber auch eine Leseauswahl aus Werken von Autoren, die er gern vorstellen will – wie in diesem Jahr schon Wladimir Kaminer und die beiden Roths Eugen und Herbert. Auch seinen Lieblingsautor Heinz Konsalik, dessen mehr als 160 Bücher er alle besitzt, hat er bereits vorgelesen.

Dabei hatte sich Jacobey das Ehrenamt ursprünglich gar nicht selbst ausgesucht. "Eigentlich wollte ich nur den Büchertausch machen", blickt er auf seine Anfänge in der Akademie 2. Lebenshälfte vor zehn Jahren zurück. Der aus dem Südharz stammende studierte Starkstromtechniker, der seit 1975 im Barnim lebte, hier in der Energieversorgung tätig und von dort unfreiwillig früh in Rente gegangen war, suchte in der Bildungseinrichtung für Ältere eine zu seinen Hobbys passende Tätigkeit. Ein paar Tausend Bände hat der Bücherwurm selbst im Keller. "Einen ganzen Schrank voll nur Eberswalde", berichtet er. Chefin Marion Köstler gewann ihn fürs Leserattencafé.

Sein Einstiegsthema, Eberswaldes Ehrenbürger wollte er vorstellen, ließ sich schwerer an als gedacht – aber auch erfolgreicher. "Ich habe gedacht, ich gehe zum Bürgermeister und er holt das Goldene Buch heraus", erinnert sich Reinhard Jacobey. "Aber so etwas gab es gar nicht." Doch die aufwändigen Recherchen in Bibliotheken und Archiven lohnten sich. Über die Persönlichkeiten und Originale der Stadt trug er schon vielfach an verschiedenen Orten vor.

Ins Leserattencafé kommen heute meist zwischen 15 und 20 Leute. "Das kommt aufs Wetter und aufs Thema an", sagt Reinhard Jacobey. "Wir hatten schon mal fünf, aber auch schon mal 50 Besucher." "Eine literarische Reise um die Welt" zählt er eher zu den Flops. "Am besten gehen die Sachen von hier", so Jacobey: "Die Schlösser und Herrenhäuser, die Papierfabrik und die Geldfälscher, Eberswalde und die Juden zum Beispiel."

Neue Eberswalder Themen kommen indes nicht hinzu. Dafür, sich in der Stadtbibliothek einzulesen, fehlt einfach die Zeit. Vor ein paar Jahren beendete der Vater dreier erwachsener Söhne, der auch drei Enkelkinder hat, die Zeiten der Fern-Ehe und zog zu seiner Frau nach Strausberg. Dort ist er im Literatur- und zwei weiteren Vereinen aktiv, macht in einer Radfahrgruppe mit, geht regelmäßig bowlen und vieles mehr. "Ich habe keine Langeweile", sagt Reinhard Jacobey.