Rotary Club hat neue Führung

MOZ

Lebus (MOZ) Ämterübergabe im Restaurant Seeblick in Lebus: Der Rotary Club Fürstenwalde hat einen neuen Präsidenten. Rolf Hilke, Präsident des vergangenen "rotarischen Jahres", übergab sein Amt an Marek Budner. Dieser war laut Club bis zum letzten Jahr Chefarzt der Frauenklinik im Helios Klinikum, ist nun im Ruhestand und hat sich somit bereit erklärt, das Amt zu übernehmen.

In seiner Amtszeit wolle er ganz besonders mit Vorträgen und Aktivitäten das Land Brandenburg in den Fokus stellen und auch den zugezogenen Mitgliedern die Nähe zu ihrer neuen Wohnumgebung darbringen, hieß es weiter. "Das Fontanejahr möchte er nutzen, um diesen Bezug von Theodor Fontane zu Brandenburg darzulegen."

Neben Budners persönlichem Schwerpunkt für die Amtszeit soll Kontinuität herrschen. Er hält an den Stammprojekten der Fürstenwalder Rotarier fest: Jugendprojekt "Paule 49", Verein "Frauen helfen Frauen", Theatergruppe des OSZ sowie jährlicher Schüleraustausch. Außerdem kündigte der Club an, wieder zwei Schüler in den Austausch zu schicken und zwei Schüler bei sich aufzunehmen.