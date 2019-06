MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Die Freiwilligenbörse 2019 findet am Donnerstag von 10 bis 16 Uhr in der Frankfurter Straße 98 in Fürstenwalde statt. Das Freiwilligenzentrum lädt alle interessierten Bürger aus Stadt und Umgebung ein.

Besucher können sich bei "Kaffee, Kuchen und netten Gesprächen über das Thema Ehrenamt informieren", so das Zentrum. Vor Ort sind demnach Vereine und Institutionen mit unterschiedlichen Angeboten für persönliches Engagement. Sie erklären die jeweiligen Aufgaben.