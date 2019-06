Land sieht keinen Handlungsbedarf in Fürstenberg

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Mit einem Totschlag-Argument hat das Bildungsministerium die Wünsche der ehemaligen Fürstenberger Stadtverordneten sowie zahlreicher Bürger zunichte gemacht, es solle für die Drei-Seen-Grundschule mehr Personal bereitgestellt werden. Danach gebe es viele Schulen im ländlichen Raum Brandenburgs, die mit einem gewissen Lehrermangel zu tun hätten. Eine Sonderrolle hätte Fürstenberg mitnichten.

Das bekräftigte auch Bildungs-Staatssekretär Dr. Thomas Drescher am Dienstag in einem Gespräch mit Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp (parteilos). Der war vom alten Stadtrat noch im Frühjahr beauftragt worden, mit dem Ministerium Kontakt aufzunehmen. Philipp legte in einem Schreiben an Ministerin Britta Ernst dar, dass die Zustände an der Drei-Seen-Grundschule "seit geraumer Zeit eine gewisse Dramatik erreicht" hätten, die "einen geordneten Schulbetrieb nur noch in Ansätzen erkennen lassen".

"Stimmt absolut nicht", lautete sinngemäß die Antwort der Ministerin, übermittelt in einem Schreiben vom 24. Mai. So liege der Unterrichtsausfall mit 1,89 Prozent sogar unter dem Landesdurchschnitt, lautete eines der Argumente. Philipp wollte das nicht auf sich beruhen lassen und suchte das Gespräch mit dem Staatssekretär. An ihm nahm am vergangenen Dienstag laut Bürgermeister auch der ständige Schulrat Harald Schmidt teil.

Bei der Aussprache erklärte Drescher unumwunden: Die Grundschule Fürstenberg sei mit mehr Stellen als notwendig ausgestattet, und dies in enger Abstimmung mit dem Landkreis. Philipp erwiderte, das möge rechnerisch zutreffen, aber vor allem langwierige Erkrankungen von Lehrern führten dazu, dass etwa Teilungsunterricht ausfalle oder darunter leide. Er habe überdies geschildert, wie die Wirklichkeit abseits von Theorie und Statistiken aussehe. Doch Drescher und Schmidt hätten abgewunken. Es sei ein generelles Probleme derzeit, für Brandenburger Schulen Lehrer zu finden. Personell hapere es zurzeit.

Eine Korb holte sich Philipp auch beim Thema Schulzentrum, das vor einigen Monaten vom Stadtverordneten Olaf Bechert (CDU) angeregt wurde. Die Rechtslage mache dies unmöglich. Um aber in diesem Punkt Alternativen nicht gänzlich auszuschließen, solle ein Gutachten zu weiterführenden Schulen erarbeitet werden. Im Gespräch sei in diesem Sinne die Arbeit einer Kommission – konkret werde alles erst nach der Landtagswahl am 1. September. Mit anderem Worten, alles sei offen, merkte der Bürgermeister an. Der Landkreis haute in die gleiche Kerbe, wonach eine einzügige Schule, die weiterführt, nicht genehmigungsfähig sei. Ausnahmen seien lediglich für vorhandene Schulzentren möglich. Es bestehe kein Bedarf, der "in die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans aufgenommen werden kann".