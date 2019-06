Dixi-Klos am Bahnhof

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Stadtverwaltung Oranienburg lässt an Donnerstag am Bahnhof zwei mobile Toilettenhäuschen aufstellen. Der Grund ist, dass das WC im Fahrradparkhaus wiederholt wegen Vandalismusschäden und technischer Defekte ausfiel und auch seit dem vergangenen Wochenende nicht benutzbar ist. Für die Reparatur muss zunächst ein Ersatzteil bestellt werden. "Wir haben heute kurzfristig eine Lösung gefunden", sagte Stadtsprecherin Eike-Kristin Fehlauer nach einer Anfrage.

"Wir wissen um die Problematik, wenn es mal dringend ist, vor allem wo im Moment auch viele Touristen am Bahnhof ankommen", sagte Eike-Kristin Fehlauer. Seit dem Abbau der Münz-Toilette vorm Bahnhof ist das WC im Parkhaus die einzige öffentliche Toilette in der Umgebung. Weil sie meistens defekt ist, schickt die Fahrradwache die Leute zum nächsten Imbiss. Viele machen einfach an Häuserwände.

Die beiden WC-Häuschen werden kostenlos nutzbar sein und neben dem Münz-WC unter dem Parkhausdach aufgestellt. Sie hoffe, dass es zu keinen weiteren Beschädigungen komme, sagte Eike-Kristin Fehlauer. Die Toiletten sollen täglich gereinigt und zweimal pro Woche geleert werden und so lange nutzbar sein, bis die Münz-Toilette repariert ist.