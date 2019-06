Oder-Region schwitzt bei knapp 38 Grad

Draußen fast 38 Grad, im Wasser 24 – so sah es am heißesten Tag des Jahres am und im Helenesee aus. Die Gäste hatten trotzdem ihren Spaß und genossen das klare Wasser der Kleinen Ostsee. © Foto: René Matschkowiak

In ihrer Mittagspause gönnen sich Rico Weißbau und Frank Güntzel Eis der Villa Rosengarten in Frankfurt – drei Kugeln Erfrischung am Magistrale-Strand. © Foto: Jan-Henrik Hnida

36,8 Grad zeigte die Messstation von Hans-Joachim Knußmann in Frankfurt-Booßen gegen 15 Uhr – eine Stunde später waren es 37,7 Grad. © Foto: René Matschkowiak

Um 5 Uhr stellt Bauer Frank Krappe die Beregnungsanlagen in Lindendorf im OT Libbenichen an. Auf der Ackerfläche werden Kartoffeln bewässert. Noch ist kein Regen in Sicht. © Foto: Matthias Lubisch Tel.01732968542

Trinken ist wichtig: Die Stadt-Arbeiter Guido Bell und David Koß aus Bad Freienwalde schwitzen beim Säubern der Parkplätze. © Foto: Nadja Voigt

Des einen Leid ist des anderen Freud: Während die Wildschweine im Tiergehege Eisenhüttenstadt mit dem Regensprenger abgekühlt werden, haben Enia, Johanna, Emilia, Ronja und Paula auf der Wasserrutsche im Freibad Neuzelle riesigen Spaß. Hauptsache rein ins kühle Nass. © Foto: Gerrit Freitag

Sommerhitze in der Region - des einen Freud des anderen Leid 26. Juni 2019 Kinder aus dem Hort Neuzelle mit Enia, Johanna, Emilia, Ronja und Paula (Wasserrutsche) im Freibad Neuzelle. Sommerhitze in der Region - des einen Freud des anderen Leid. Foto: Gerrit Freitag © Foto: Gerrit Freitag

Orhan Oks vom Döner-Imbiss Hütten-Kebap-Haus in Eisenhüttenstadt machte die Hitze nichts aus – am Grill ist es ja so oder so warm. Und Döner werde immer verkauft. © Foto: Gerrit Freitag

Staubig war die Ernte von Wintergerste bei Sonnenuntergang. An der B167 bei Carzig werden derzeit 40 Hektar des Getreides mit Mähdreschern abgemäht und eingelagert. © Foto: Matthias Lubisch

Lindendorf OT Libbenichen - Bauer Frank Krappe hofft sehnsüchtig Lindendorf OT Libbenichen - Bauer Frank Krappe hofft sehnsüchtig auf Regen Schon früh um 5.00 Uhr stellt Bauer Frank Krappe die Beregnungsanlagen in Lindendorf OT Libbenichen an. Auf der ca. 2 ha großen Ackerfläche werden Kartoffeln (Sorte Lilly mehlig kochend) und Gemüse bewässert. Das Wasser dazu kommt neuerdings aus einer neu zugelegten Wasserleitung von der WAZ Seelow aus dem alten Wasserwerk ganz in der Nähe. „Unser Wasserverbrauch ist so hoch wie noch nie, wenn es nicht bald regnet wird die Spätkartoffel nicht wachsen“, so besorgt Bauer Krappe. Foto: Besorgt schaut Frank Krappe nach dem Bestand seiner späten Kartoffelpflanzen der Sorte Lilly © Foto: Matthias Lubisch Tel.01732968542