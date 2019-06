Tagfalter der Region

Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Schmetterlinge sind wunderbar anzusehen und sehr interessante Tiere. Davon kann man sich im Vortrag "Tagfalter – Ökologie und Bestimmung der Arten" von Dr. Harald Hauser am Freitag, 5. Juli, um 19 Uhr im Bürgerhaus Finkenkrug, Feuerbachstraße 23 in Falkensee, überzeugen. Um Brieselang herum kommen über 50 Arten vor, was der Hälfte aller Arten in Brandenburg entspricht. In diesem Vortrag lernt man die heimischen Arten kennen und erfährt etwas über ihre Lebensräume und die Bestimmung der Arten. Der Einlass ist ab 18.30 Uhr, der Eintritt kostet 9 Euro. Anmeldung unter info@buergerverein-finkenkrug.de oder telefonisch unter 03322/1247310 erwünscht. Das Foto zeigt einen weiblichen Kleinen Schillerfalter, aufgenommen in der Nähe des Ruheforstes in Nauen.