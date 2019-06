Kino für die Ohren auf Burg Beeskow

MOZ

Beeskow (MOZ) Am Samstag lädt die Burg Beeskow zum Hörspielabend unterm Sternenhimmel ein. "Wer möchte, kann sich einen Liegestuhl, eine Decke oder ähnliches mitbringen. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf zwei Hörspiele "Home Care" und "Sorbas unter Sternen" als rbb Hörspiele freuen", so die Veranstalter.

"Home Care" von Daniela Herzberg ist ein Spiel der Irrungen und Wirrungen. Es geht um ein Sanierungsobjekt mit zwei unbequemen Restmietern, die sich nicht vertreiben lassen wollen: die Rentnerin Biggi und der junge Sänger Tom. Für die MiWoBau und deren Mitarbeiterin Andrea Schmalstieg werden die beiden Unwilligen zunehmend zum Problem. Doch dann ändert ein Anruf alles.

Das zweite Hörstück ist "Sorbas unter Sternen" von Nikolai von Koslowski. Jeder wird das Bild vor Augen haben: Anthony Quinns Sirtaki-Tanz am Strand des Mittelmeeres. Die Szene aus dem Film "Alexis Sorbas" zur Musik des jungen Mikis Theodorakis ist ein Weltkulturerbe in Schwarz-Weiß. Gerade haben Sorbas und sein Schriftstellerfreund buchstäblich alles in den Sand gesetzt. Aber anstatt zu hadern, erheben sie sich wie zwei Phönixe aus der Asche...

Die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem rbb beginnt um 20 Uhr. Karten zum Preis von 8 Euro sind am Museumstresen der Burg Beeskow oder unter 03366 352713 sowie an der Abendkasse erhältlich.