Bettina Fortunato gewinnt Kampfabstimmung

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Nach zwei Wahlgängen stand es am Dienstagabend fest: Die Linken-Landtagsabgeordnete Bettina Fortunato ist neue Kreistagspräsidentin von Märkisch-Oderland. Der FDP-Abgeordnete Fritz Jäger (80) aus Neuenhagen bei Berlin leitete bis zur Wahl als ältester Abgeordneter die konstituierende Sitzung. Dann übernahm die neu gewählte Wahlkomission unter Leitung von Christian Arndt (Bündnis 90/Die Grünen-Pro Zukunft).

Neben Fortunato traten Monika Hauser (BVB/Freie Wähler), Frank Schütz (CDU) und Falk Janke (AfD) an. Im ersten Wahlgang erhielt Fortunato 26, Schütz 13, Janke 10 und Hauser 4 Stimmen. Die Stichwahl um das höchste Amt im Landkreis entschied Bettina Fortunato mit 28 Stimmen für sich, Frank Schütz kam auf 25. Verwirrung gab es dann, als es um die Wahl der Stellvertreter ging. Entschieden wurde letztlich nur, dass drei gewählt werden – beim nächsten Kreistag am 17. Juli. Die Abgeordneten hatten viele formale Beschlüsse zu fassen, unter anderem zur Gültigkeit der Wahl. Kreiswahlleiter Michael Ohle informierte, dass der Kreiswahlaussschuss die Ordnungsgemäßigkeit in seiner Beratung am 29. Mai festgestellt hatte.

Arbeit in neun Ausschüssen

Der neue Kreistag hat 57 Mitglieder, einschließlich Landrat Gernot Schmidt (SPD), sowie acht Fraktionen. Stärkste sind die Linken mit elf Sitzen. Vorsitzender ist Uwe Salzwedel. Michael Gläser, der für die SPD kandidiert hatte, war nach der Wahl zu den Linken gewechselt. Die CDU-Fraktion erhielt Zuwachs durch Patrick Hübner (WG Pro Strausberg) und hat zehn Sitze. Vorsitzender ist Frank Schütz. Die AfD-Fraktion (10 Sitze) wird von Maurice Birnbaum, die SPD (9) von Jutta Lieske, Bündnis 90/Die Grünen-Pro Zukunft (7) von Burkhard Paetzold, Bauern (3) von Henrik Wendorff, die FDP (3) von Heiko Krause und die Fraktion BVB/Freie Wähler (3) von Knut Koall geführt. Einstimmig entschieden die Abgeordneten die Bildung von sechs Ausschüssen (Haushalt-, Finanz- und Rechnungsprüfung, Bildung, Bau, Wirtschaft, Gesundheit/Soziales/Integration, Landwirtschaft/Natur-/Umwelt-/Verbraucherschutz). Gesetzt sind zudem der Kreisausschuss, der Jugendhilfeausschuss und der Werkausschuss des Entsorgungsbetriebes. Die Besetzung der Fachausschüsse mit je neun Abgeordneten erfolgt entsprechend der Sitzverteilung. Die drei Fraktionen mit jeweils drei Abgeordneten einigten sich zur Besetzung, so dass eine Losentscheidung unnötig wurde.