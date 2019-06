Staatsanwalt stellt Ermittlungen gegen Kühne und Noack ein

Roland Becker

Velten (MOZ) Das geht an die Substanz", sagt Andreas Noack. Vor einem Jahr hat der SPD-Abgeordnete erfahren, der auch im Aufsichtsrat der Veltener Stadtwerke sitzt, dass gegen ihn ermittelt wird. Jetzt gab es Entwarnung.

Jetzt hat die Neuruppiner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wegen Vorteilsnahme und Vorteilsgewährung gegen Noack und Veltens Stadtwerke-Chef Michael Kühne eingestellt. Die Akte wurde nach Paragraf 170.2 des Strafgesetzbuches eingestellt. Dieser besagt, dass kein hinreichender Tatverdacht ermittelt werden konnte. "Da war nichts", zog Oberstaatsanwalt Frank Winter, der in der Neuruppiner Behörde für Korruptionsfälle zuständig ist, eine Schlussbilanz.

Die Ermittlungen hatten damit begonnen, dass Marcel Siegert, Fraktionschef von Pro Velten, am 27. September 2017 Anzeige gegen Kühne und Noack gestellt hatte. Zu der Zeit befand sich Siegert gerade im Wahlkampf um den Bürgermeisterposten. Weil der Stadtwerke-Chef drei Jahre zuvor den Aufsichtsräten der Stadtwerke ein Weihnachtspräsent im Wert von etwa 35 Euro überreicht hatte, witterte Siegert einen Fall von Bestechlichkeit. Laut Kühne habe Siegert das Geschenk deshalb nach einigen Wochen zurückgebracht. Zur Anzeige brachte er seinen Verdacht aber erst knapp drei Jahre später, und zwar zwischen dem ersten und zweiten Urnengang zur Bürgermeisterwahl. Außerdem sollte die Staatsanwaltschaft dahingehend ermitteln, ob Kühne Noack Vorteile gewährt habe. Letzterer führt eine Versicherungsagentur, bei der seit 1996 die Fahrzeuge der Stadtwerke versichert sind. Diese Verträge, so lautete der Verdacht des Anzeigenden, sollen zu teuer gewesen sein.

Laut Winter richteten sich die Vorwürfe auch gegen eine Unfallversicherung und eine Betriebsrente, die dem Stadtwerke-Chef zugute kommen. "Aber das war nichts Neues, beides stand schon im Anstellungsvertrag", sagte der Staatsanwalt. Die Bilanz des Ermittlers: "Wir konnten keine Unrechtsvereinbarungen, keine Vorteilszuwendungen und keine Pflichtverletzungen finden."

Andreas Noack, der sich derzeit als Direktkandidat für den Landtag bewirbt, empfindet den von den Ermittlungsbehörden gezogenen juristischen Schlussstrich, von dem er direkt vor der Abreise in den Urlaub durch diese Zeitung erfuhr, als Erleichterung: "Ein offenes Verfahren wäre dem Wahlkampf nicht förderlich gewesen." Mit Blick auf die Zeit seit Juli 2018, als er von den Ermittlungen gegen seine Person erfuhr, urteilt er: "Das geht an die Substanz." Besonders schwer sei die Zeit bis Oktober 2018 gewesen. Erst da erfuhr er, was ihm überhaupt vorgeworfen wird.

Stadtwerke-Geschäftsführer Kühne als auch Marcel Siegert waren am Mittwoch nicht zu erreichen. Alle drei werden auch in Zukunft eng zusammenarbeiten müssen. Sowohl Siegert als auch Noack wurden erneut von ihren Fraktionen als Aufsichtsräte für die von Kühne geleiteten Stadtwerke bestellt.

Wie viel die knapp zweijährigen Ermittlungen gekostet haben, lässt sich nicht ermittelt. Klar ist nur: Sie gehen zu Lasten der Staatskasse und damit des Steuerzahlers.