Seelower Duo wechselt in die Oderstadt

Udo Plate

Seelow (MOZ) Mit dem vor allem in der Rückrunde so stark auftrumpfenden Spielgestalter Marcel Georgi und dem stets zuverlässigen Verteidiger Sebastian Lawrenz verlassen zwei absolute Stammspieler den Landesmeister und Oberliga-Aufsteiger Victoria Seelow in Richtung Brandenburgligist 1. FC Frankfurt.

"Die beiden haben mir gegenüber stets mit offen Karten gespielt und mich frühzeitig in ihre Entscheidungen einbezogen. Also bergen die Abgänge keinerlei Überraschung für mich und den erweiterten Vorstand", sagt Roland Bienwald. "Es ist im Fußball nunmal so, dass die Spieler kommen und gehen. Reisende soll man nicht aufhalten, auch wenn ich Marcel und Sebastian natürlich nur zu gern in Seelow gehalten hätte. Für uns gilt es nun, adäquaten Ersatz zu finden", macht der allgewaltige Vereins-Chef in Sachen Wechselspielchen aus seinem Herzen keine Mördergrube. Und so hat der umtriebige Bienwald längst seine Fühler in alle Fußballrichtungen ausgestreckt, um auch in der bereits am ersten August-Wochenende startenden Oberliga-Spielzeit einen wettbewerbsfähigen Kader ins Rennen schicken zu können.