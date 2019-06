Kuddelmuddel im Protokoll: Nur für 48 Stunden Meister

Ohne Fehl und Tadel beim Reißen: Iwan Teterjatnik brachte 85 kg in die Wertung. Ein Patzer im Stoßen kostete am Ende die Goldmedaille. © Foto: Carola Voigt

Titelgewinn wiederholt: Dennis Hansch (Jahrgang 2002) vom TSV Blau-Weiß aus Schwedt gewann nach Reißen und Stoßen sowie drei Athletik-Wettbewerben Gold bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Böbingen an der Rems. © Foto: Carola Voigt

Roland Taubert

Schwedt Die "Internationalen Deutschen Jugend-Mehrkampfmeisterschaften" bildeten den Abschluss und somit Wettkampfhöhepunkt des ersten Halbjahres für die Gewichtheber der Jahrgänge 2002 bis 2004. Für den TSV Blau-Weiß Schwedt gab es Gold und Silber.

Im Unterschied zu "normalen" nationalen Titelkämpfen wird der Wettbewerb nicht in den üblichen Gewichtsklassen, sondern in – von der Starteranzahl abhängigen – Gewichtsgruppen absolviert. Dadurch und natürlich durch die athletischen Disziplinen, welche die Bezeichnung "Mehrkampf" rechtfertigen, bekommt das Championat seinen speziellen Charakter. Den TSV Blau-Weiß vertrat in jeder der drei Altersklassen ein Heber.

Iwan Teterjatnik (Jahrgang 2004) begann mit dem Reißen und Stoßen – bei den 15-Jährigen gab es zwei Wertungs- bzw. Gewichtsgruppen. Das Reißen absolvierte Iwan ohne Fehl und Tadel mit drei sauberen Hebungen bei 78, 82 und 85 kg. Im Stoßen wirkte er nicht ganz so souverän, bewältigte aber sowohl 95 als auch 98 kg und scheiterte dann lediglich an 102 kg. Dieser letzte Versuch sollte noch eine entscheidende Rolle spielen. Rein rechnerisch lag der Oderstädter vor der Athletik mit knappen vier Punkten Rückstand auf Platz 2.

In den athletischen Disziplinen (Pendellauf, Kugelschocken und Schlussdreisprung) erzielte Teterjatnik jeweils Bestwerte, konnte allerdings nur etwa drei Punkte des Rückstandes abbauen.

Das Protokoll sah ihn in der Gesamtwertung trotzdem auf dem ersten Platz. Was bis dahin niemandem auffallen konnte, war die Tatsache, dass die erwähnten 102 kg im Stoßen fälschlicherweise als "gültig" in der Liste standen. Dieser Fakt fiel den Schwedter Verantwortlichen erst bei genauerer Betrachtung und Nachberechnung der Ergebnisse auf.

Kurz gesagt: Iwan Teterjatnik war etwa 48 Stunden nationaler Mehrkampfmeister – nach der Protokoll-Korrektur ist er nun regulär Silbermedaillen-Gewinner nach einem starken Wettkampf.

Pendellauf fast ein Totalausfall

Parallel zu den Versuchen des Jahrgangs 2004 an der Hantel absolvierte Dennis Hansch (2002) den athletischen Teil. Auch die 17-Jährigen wurden in zwei Gruppen gewertet – als amtierender Deutscher Meister war der TSV-Heber durchaus in der Favoritenrolle. Sowohl im Kugelschocken als auch im Schlussdreisprung dominierte er dann auch die Konkurrenz. Der Pendellauf erwies sich aber fast als Stolperstein: Dennis haderte mit der Laufbahn und hatte Mühe, überhaupt einen gültigen Lauf zu gestalten. Ein Totalausfall wurde schließlich vermieden, die Laufzeit war aber völlig indiskutabel.

Der Wettkampf an der Hantel war für den Hansch neben der Meisterschaftswertung noch von besonderer Wertigkeit – er wollte einen weiteren Schritt in Richtung Qualifikation für die Jugend-Europameisterschaft im Dezember tun. Nach dem gültigen Einstieg ins Reißen bei 100 kg wurden für den nächsten Versuch 104 kg anvisiert (zwei Kilo über der bestehenden Bestleistung). Leider fehlte Dennis etwas die Überzeugung – die Hebung misslang. Ganz anders im dritten Versuch, der die 104 kg in die Wertung brachte. Der Grundstein für eine neue Zweikampfbestleistung war gelegt. Über die Stationen 125, 130 und 133 kg im Stoßen erreichte Dennis Hansch 237 kg – das bedeutete persönliche Bestwerte in allen Bereichen!

Die Addition von Athletik- und Zweikampfwertung brachte dem Schwedter den Titel mit deutlichem Vorsprung. In der Gesamtwertung aller Altersklassen wurde Hansch mit lediglich 2,4 Punkten Rückstand Zweiter – hier fehlten besonders die Zähler des Pendellaufes. Wichtiger ist allerdings, dass ihm nur noch 3 kg im Zweikampf zur Qualifikationsnorm für die Jugend-EM fehlen. Ein erreichbares Ziel.

Nur einmal gültig je Teildisziplin

Keinen guten Wettkampftag erwischte Ilja Taach (2003). Seit Anfang des Jahres laborierte er an einer Ellenbogenverletzung, die besonders im Reißen die Vorbereitung behinderte. In dieser ersten Teildisziplin brauchte er dann auch drei Anläufe, um seine Anfangslast bei 83 kg zu bewältigen. Im Stoßen klappte zwar der Anfangsversuch (112 kg) auf Anhieb, aber die Steigerung auf 117 kg erwies sich an diesem Tag als nicht realisierbar.

Die Athletikübungen absolvierte Taach in ordentlicher Manier – er erreichte mit 600 Gesamtpunkten ein gutes Ergebnis. Das Teilnehmerfeld dieses Jahrgangs wurde in einer Gruppe gewertet. Somit bedeutet der sechste Rang für den Oderstädter ein insgesamt gutes Ergebnis.