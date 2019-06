red

Müllrose Die malerische Parkanlage auf Gut Zeisigberg an der Straße Am Zeisigberg 6 verwandelt sich am Sonntag, 30. Juni, ab 11.00 Uhr wieder in ein Open-Air-Festival-Gelände. Der Eintritt ist frei. Für Musik sorgt die Band Apparatschik mit "Taiga Tunes & Soviet Grooves". Es gibt Schattenplätze und kalte Getränke. Die Gutsküche bereitet hauseigene Spezialitäten zu, wie etwa Kesselgulasch vom Angusrind. Parkplätze stehen rund um das Gut zur Verfügung.