Müncheberg aus der Vogelperspektive

Thomas Berger

Müncheberg Wie so oft, ist vor den Genuss eine gewisse Anstrengung gesetzt. Es lohnt sich, den Ausblick über die gesamte Stadt vom Turm der mächtigen Müncheberger Stadtpfarrkirche St. Marien zu genießen. Doch zunächst gilt es, 170 Stufen bis nach oben zu bewältigen. Die untere Treppe ist noch breit ausladend, im Glockenstuhl dann geht es um einiges enger zu, muss jeder auf seine Schritte auf den schmalen Metallstufen genauso achten wie auf den Kopf, den man sich leicht stoßen kann. Doch ist die Tür zur Plattform erreicht und tritt der Turmbezwinger nach draußen, ist alle Mühsal vergessen. Fast bis an den Berliner Stadtrand, wissen Einheimische, reicht an klaren Herbst- oder Frühlingstagen die Sichtweite. Selbst in der Sommerhitze ist das Panorama noch immer beachtlich.

Dass sich der Kirchturm nicht komplett organisch in das Gesamtbild von St. Marien einfügt, sondern ein wenig heraussticht, bleibt schon beim Erklimmen des Kirchbergs Besuchern nicht verborgen. Es war in den Jahren 1817 bis 1827, als nach Bauschäden der alte Westturm abgetragen und stattdessen – aus Stabilitätsgründen in vier Metern Entfernung zum Schiff – jene Konstruktion errichtet wurde, für die damals Karl Friedrich Schinkel den Entwurf der Baupläne lieferte. Durch einen glücklichen Umstand blieb der neue Turm auch nahezu unversehrt, als die Kirche in den letzten Kriegswochen nach schwerem Beschuss am 19. April 1945 bis auf die Grundmauern niederbrannte. Während das Schiff bis zum Wiederaufbau nach der Wende eine halbe Ruine bliebt, ragte der Turm weiter stolz und standhaft in die Höhe.

Alte Schwarzweiß-Bilder von der Sanierung, als 1991 bis 1996 unter anderem der neue Dachstuhl auf das mächtige Kirchenschiff gesetzt wurde, sind beim Turmaufstieg noch auf der Zwischenebene zu betrachten. Ebenso wie eine Zeittafel zur Bauwerksgeschichte des mit Blick auf das Wiederaufbauanliegen gegründeten Fördervereins. Vier Glocken hängen oben im Turm, die ältere große gleich rechter Hand stammt aus dem Jahr 1621.

Stadtmauer ist 1800 Meter lang

Natürlich lassen sich von der Aussichtsplattform oben gut die anderen Türme erkennen. Der Wasserturm auf dem Kaiserberg wäre theoretisch noch die Nummer vier, wirklich von Interesse sind aber die beiden, die zur historischen Stadtbefestigung gehören, einst neben den Stadttoren errichtet wurden. Müncheberg hat, in den Vorjahren mit einigem Aufwand saniert, eine der mit 1800 Meter längsten noch erhaltenen Stadtmauern der Mark, auch wenn die ursprüngliche Höhe von sechs bis sieben Metern nicht mehr überall erreicht wird. 1319 begann man mit dem Bau, der Berliner Torturm stammt sogar noch aus dieser frühen Zeit, während der Küstriner Turm, 15. Jahrhundert, etwas jünger ist.

Letzterer ist nicht zu besteigen, nur von unten aus der Nähe mit seinem 2,75 Meter dicken Mauerwerk zu bewundern, oben hat Familie Adebar ihr Nest. An der Südseite hängt eine Keule aus Eichenholz samt einem Spruch: "Wer seinen Kindern gibt das Brod und leidet selber Noth denn soll man schlagen mit dieser Keule todt."

Nach dem Durchqueren des Torwächterhauses geht es 30 breite metallene Stufen bis zum Eintritt ins Turminnere hinauf. Im unteren Stockwerk fällt sofort das viereckige Loch im Boden auf – dort im Untergeschoss befand sich dereinst das Verlies. Infotafeln erzählen vom Stadtmauer- und Turmbau, Details und Zweck der damals notwendigen Befestigungen. Noch einmal elf Stufen, nun in Holz, führen in die eigentliche Türmerstube. Dort, mit dem Abort-Erker linker Hand, hängen an den Feldsteinwänden alte Stadtansichten. Ersichtlich ist, wie sich Müncheberg zwischen 1537, 1675, 1724 und 1881 verändert hat. Vieles an Geschichte lässt sich somit selbst erschließen. Führungen bietet zuweilen der Heimatgeschichtsverein an. Und zum Tag des offenen Denkmals am 8. September geht es mit Gästeführerin Silvia Plötz auch dieses Jahr auf Drei-Türme-Tour.