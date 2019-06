Mit neuem Chefarzt die Kinderklinik weiter entwickeln

Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Frankfurt (Oder) hat einen neuen Chefarzt: Prof. Dr. Lothar Schweigerer (65) war zuvor Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Helios-Klinikum Berlin-Buch. Er hat maßgeblich zum großen Erfolg der Klinik beigetragen und den Fachbereich überregional bekannt gemacht. Zuvor war Prof. Schweigerer Direktor der Abteilung Pädiatrie in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitäts-Klinikum in Göttingen sowie Professor an den Kinderkliniken der Universitätskliniken in Dresden und London.

Mit dem neuen Chefarzt soll die Frankfurter Kinderklinik weiterentwickelt werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Klinikums. Die stationäre Kinderheilkunde ändere sich derzeit rasant. Die klassischen Kinderkrankheiten würden zunehmend ambulant behandelt. Zugleich entstehe ein erhöhter stationärer Behandlungsbedarf bei Kindern mit chronischen Krankheiten, die früher starben, nun aber dank des medizinischen Fortschritts überleben können. Dem Strukturwandel will sich das Klinikum mit einer "sehr gut aufgestellten Mannschaft stellen", heißt es. Klinikums-Geschäftsführer Mirko Papenfuß ist froh, "mit Prof. Schweigerer einen hervorragenden und erfahrenen Spezialisten auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendmedizin" für die Weiterentwicklung des Fachbereiches gewonnen zu haben. Prof. Schweigerer ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Ausdrücklicher Dank der Klinikumsvertreter gilt Dr. Cornelia Ast, die die Kinderklinik nach dem plötzlichen Tod von Chefarzt Dr. Christoph Grübe kommissarisch geleitet hat. Frau Dr. Ast habe "mit ihrem bekannten unermüdlichen Einsatz und Herzblut für die Kinder der Region" die Kinderklinik erfolgreich geführt. Sie sei faktisch rund um die Uhr für die Klinik da gewesen, betont die Leitung des Klinikums dankbar.