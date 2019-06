Paradies für Wildpflanzen

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) "Wild, schön und nützlich", so beschreibt Erika Wüst aus Birkenwerder ihren Garten. Denn sie hat eine besondere floristische Leidenschaft: Sie mag Heilpflanzen und heimische Blumen, die heutzutage kaum noch in den Ziergärten zu finden sind. "Bei mir darf blühen, was kommt", beschreibt sie ihr gärtnerisches Prinzip. Wenn sie in der freien Natur eine Pflanze entdeckt, die ihr gefällt, nimmt sie aber auch gerne den Samen mit. "Ausgebuddelt wird nicht", stellt sie klar.

Tatsächlich wachsen Wilde Möhre, Wiesenbocksbart, Moschus-Malve und Nachtkerze auf ihrem Grundstück an der Flandrischen Straße in Birkenwerder dort, wo der Samen gute Bedingungen gefunden hat. Mauerpfeffer, Johanniskraut, Lichtnelke und die Sandstrohblume – auch Katzenpfötchen genannt – haben ebenfalls den Weg in ihren Garten gefunden. "Ich lasse der Natur freien Lauf und greife nur ein, wenn es zu viel wird." Einige Nachbarn würden ihren Garten als ungepflegt empfinden, "aber ich liebe es so, wie es ist".

Das blaublühende Natternköpfchen, das häufig an Wegrändern zu finden ist, hat sich mächtig ausgebreitet. Doch noch hat die frühere Heilpflanze genügen Platz bei Erika Wüst, die sich aus Büchern und bei Kräuterwanderungen ihr Wissen angeeignet hat.

Die 77-Jährige unterstützt auch das Arche-Programm der Potsdamer Universität. Die Wissenschaftler haben ein Projekt zur Rettung seltener heimischer Wildpflanzen gestartet. So hat beispielsweise die Kornrade den Weg zu ihr nach Birkenwerder gefunden. Ihr Versuch, am Rathaus eine Arche-Fläche anzulegen, ist allerdings an der zu trockenen Witterung gescheitert.

Erika Wüst sucht nun Menschen, die eine ähnliche Leidenschaft haben. "Ich würde gerne Pflanzen und Samen tauschen." Wer Interesse hat, kann sich abends mit ihr telefonisch austauschen (Telefon: 03303 501457).