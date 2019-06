Carow-Bienen bestäuben den Osten

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Strausberger Osten wird von Carow-Bienen bestäubt: Südlich der Kleingartenanlage Am Wäldchen stehen die Kästen für die zwölf Wirtschaftsvölker der beiden Hobbyimker Reinhard und Marcus Carow. Die Umgebung mit Robinien, Wildkräutern, Gartenblumen und Linden bietet Stoff für viel Honig. Die Carows wohnen im Grenzweg und betreiben ihre Hobbyimkerei seit zehn Jahren an dieser Stelle. Die neuen Stadtverordneten werden zu entscheiden haben, ob Vater und Sohn an diesem Standort bleiben können oder sich einen Neuen suchen müssen, denn sie sitzen direkt im Plangebiet des auf Eis gelegten Bebauungsplanes Am Wäldchen Süd. Für die Imker ist extensive und biologische Landwirtschaft in der Umgebung wichtig. Raps habe einen reichen Nektar- und Pollenwert, dürfe aber nicht ge­spritzt sein. Schade sei es, wenn viele Linden in der Stadt auf Kopf gesetzt würden, denn die blühten nie wieder.

"Grundsätzlich sind wir nicht gegen das Bauen neuer Einfamilienhäuser, wir verstehen die Leute, die bauen wollen", sagt Marcus Carow zum Thema B-Plan. Aber man könne Kompromisse suchen, um Naturschutzbelange zu berücksichtigen, so die Zäune nicht bis zum Boden setzen, um Kleingetier passieren zu lassen, wenige Flächen versiegeln und Blühstreifen anlegen. "Und wissen Sie", sagt Reinhard Carow schmunzelnd, "neue Häuser bedeuten auch neue Gärten mit Blumen und Obstbäumen und neue Käufer unseres Honigs."