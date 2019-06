Spielplatzsommer an der Haltestelle Wintergarten

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Trotz Hitze machten sich Andras und einige andere Kinder am Mittwoch zum Spielplatzsommer in Neuberesinchen, an der Haltestelle Wintergarten, auf. Luftikuss und Tausendsasa war das Motto, zu dem mit Holzkünstler Olaf Götze gebaut werden durfte. Auch die Geschichte vom kleinen Häwelmann gab es zu sehen. Die führte das Moderne Theater Oderland in Person von Melanie Stein und Isabell Korda auf. Heute ist der Spielplatzsommer auf dem Brückenplatz und am Mittwoch im Kleistpark zu Gast – alle Ferienkinder sind eingeladen.