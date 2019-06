Zwei Feuerwehrmänner für Mallnow

Ines Weber-Rath

Mallnow (MOZ) Zwei Berufsfeuerwehrmänner vertreten ab sofort die Interessen der Mallnower im neuen Ortsbeirat: Andreas Böttcher wurde am Mittwochabend in der konstituierenden Sitzung des Gremiums im Beisein des Lebuser Bürgermeisters Peter Heinl zum neuen Ortsvorsteher im Lebuser Ortsteil gewählt. Der 34-Jährige arbeitet in der Berliner Berufsfeuerwehr. Sein Stellvertreter Rainer Janz ist bei der Flughafenfeuerwehr in Schönefeld tätig. Janz vertritt die Interessen der Mallnower zudem, ebenso wie Andreas Weber, in der Lebuser Stadtverordnetenversammlung.