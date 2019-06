Bücher-Bollerwagen vor Milchbar

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Wenn die Milchbar am Markt geöffnet ist, wird künftig auch ein Bollerwagen mit Büchern – im Moment von Scholochow bis Karl May – auf dem Marktplatz stehen. Lara Sophie Schwandt und Christopher Dietrich haben dann immer ein Auge drauf, haben sie am Mittwoch den Initiatoren Birgit Bärmann und Carsten Wenzel vom Festsaalverein Strausberg versprochen. "Ich bin im Urlaub bei Hameln auf die Idee gekommen", erläutert Wenzel den Ursprung. Dort habe eine Kommode mit Büchern auf dem Markt gestanden, anderswo sind es Telefonzellen. "Die Strausberger können hierher kommen, sich ein Buch mitnehmen und eigene hinzutun, es ist eine ganz kleine kulturelle Initiative für unsere Altstadt." Das Team der Milchbar findet das klasse: "Es könnte so viel los sein auf dem Markt, und viele meckern bloß", sagt Lara Sophie Schwandt, "aber hier machen endlich Leute etwas." Und die Vorsitzende des Festsaalvereins Birgit Bärmann ergänzt. "Wir haben uns ja die Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt auf die Fahnen geschrieben, das beschränkt sich natürlich nicht auf den Festsaal, der ja noch nicht genutzt werden kann."