Viadrina macht hitzefrei

MOZ

Frankfurt (Oder) (Nancy Waldmann) Um 14 Uhr durften Viadrina-Mitarbeiter den Griffel fallen lassen. Wohl zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte der Universität hatten die Beschäftigten der Verwaltung hitzefrei. "Als präventive Maßnahme aus gesundheitlichen Gründen und Gründen der Arbeitssicherheit hat die Hochschulleitung so entschieden", teilte Ulrike Polley von der Pressestelle der Europa-Universität mit. In den Büros sind in der Regel keine Klimaanlagen eingebaut. Seminarräumen und Hörsäle sind hingegen meist klimatisiert, so Polley. Dozierenden war es selbst überlassen, ob sie ihre Seminare stattfinden ließen. Abendveranstaltungen wie die Diskussion mit Naika Foroutan sollen wie gewohnt stattfinden, so Polley. Auch am Collegium Polonicum war es den Beschäftigten am Mittwoch freigestellt, früher nach Hause zu gehen. Pförtner Sylwester Marcinciak war gegen 16.30 Uhr einer der wenigen, die noch am Arbeitsplatz ausharren mussten. "Die Klimaanlage läuft, aber es ist so oder so zu warm", sagte Marcinciak.