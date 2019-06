4000 Kilometer um den Balkan

Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Es geht nicht um Geschwindigkeit – das Abenteuer steht im Vordergrund. Außerdem muss ein Ehrenkodex eingehalten werden. 4000 Kilometer durch teilweise unwegsames Gelände ohne Navi, GPS und Autobahn. Es darf nur mit einem Fahrzeug, das mindestens 20 Jahre alt ist, gefahren werden. Die diesjährige Balkan Express Rallye startet am 22. August in Dresden und endet 13 Tage später in Salzburg. Wenn alles gut geht, haben die über 300 Teilnehmer 14 Länder in Südost-Europa durchquert.

Für dieses große Abenteuer haben sich Marlene (54) und Kai (59) Müller aus Briesen angemeldet. "Meine Frau hat einen Bericht im Fernsehen gesehen und war begeistert", erzählt Kai Müller. Das Ehepaar war sich schnell einig: "Das wagen wir, solange wir es noch können." Für beide ist die außergewöhnliche Tour ein Traum mit sozialem Hintergrund. Jedes Team muss mindestens 500 Euro für Charity-Projekte durch Spenden aufbringen. Die Gelder können ab dem Zeitpunkt der Anmeldung bis zum Ende der Rallye gesammelt werden.

Spenden für Solarbrunnen

Kai Müller haben Nissan als Hauptsponsor gewonnen. Sein Arbeitgeber Nissan K&S Oder-Spree in Fürstenwalde zeigte sich von der Idee des Autoverkäufers begeistert. Es werden aber noch viele Spender, auch für kleine Beträge benötigt, um das Projekt Solarbrunnen für das kenianische Dorf Ukunda zu verwirklichen.

Wer Spenden möchte, kann dies unter [Link auf http://www.betterplace.org/de/fundraising-events/32120%20melden.%20]https://bit.ly/2ZS2JPd melden. "Mit dem Geld könnten 70 Einheimische mit Trinkwasser versorgt werden", schwärmt Kai Müller. Zu dem Dorf haben er und seine Frau durch mehrere Afrika-Urlaube persönliche Beziehungen aufgebaut. Seiner Ansicht nach sollte man den Leuten vor Ort helfen, um weitere Abwanderungen nach Europa zu verhindern. Der Briesener ist davon überzeugt, dass das Projekt gelingen könnte.

Bis dahin laufen die Vorbereitungen für das große Abenteuer auf Hochtouren. Ein alter Nissan wurde angeschafft und in Schuss gebracht. Damit das Fahrzeug die 4000 Kilometer auch durchhält – schließlich geht es unter anderen auch durch die unwegsamen Karpaten – wurde es in der firmeneigenen Werkstatt durch gescheckt. Die Lüftungs -und Klimaanlage wurde repariert. Die größte Sorge ist, dass das Auto durchhält. "Eine Reifenpanne durch Schotterpisten wäre in der Wildnis fatal", so Kai Müller.

Ansonsten werden die Naturliebhaber – sie sind begeisterte Paddler – alles für eine autarke Versorgung dabei haben: sämtliche Lebensmittel, Getränke, Zelt, Tisch, Stühle und einen Campingkocher.