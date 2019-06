MOZ

Jamlitz (MOZ) In Jamlitz findet am Montag die konstituierende Sitzung des neu gewählten Gemeindeparlaments statt. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Gemeindehaus Leeskow. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Wahl des Stellvertreters des ehrenamtlichen Bürgermeisters. Wilfried Götze ist erneut zum ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt worden. Außerdem werden die Vertreter der Gemeinde in den Wasser- und Bodenverbänden gewählt.