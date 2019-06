Lokalmatador dominiert Team-Race

Roland Möller

Lindow Beim ersten Taifun-Team-Race des Segel-Clubs Lindow (SCL) war das Starterfeld noch sehr übersichtlich, nur vier Taifun-Teams und zwei Teams der "Internationalen Klasse" (International Canoe/IC) nahmen am Wochenende auf dem Gudelacksee den Kampf um den Sieg auf. Die Bedingungen waren nicht ideal, schon am Sonnabend erschwerte wechselnder Wind den Startern das Segeln. Am Sonntagvormittag wehte er zunächst ordentlich, schlief dann aber ganz ein und die geplante sechste Wettfahrt musste abgesagt werden. Nicht unerwartet holte sich das Taifun-Team Martin Droll/Julian Henning von den Regatta-Segler Neuruppin (RSN) Platz eins. "Martin kennt das Segelrevier, er ist ja auch Mitglied beim SCL", sagte Rudi Mixdorf vom veranstaltenden SCL. "Martin hat viel Erfahrung im Taifun und verfügt über sehr gutes Material." Droll gewann alle fünf Wettfahrten, der Lokalmatador verwies stets Andreas Steimann auf Rang zwei.

Da es ein Team-Race war, kam es auch auf die Platzierung des zweiten Seglers an. Um Rang drei stritten sich meist die Teamkameraden der beiden. Nach den fünf Wettfahrten hatte Julian Henning knapp die Nase vorn und sicherte damit Platz eins für das RSN-Team. Niklas und Andreas Steimann landeten auf Rang zwei. Mit im Taifun-Feld waren auch Martin Stendel und Tim Mixdorf vom SC Lindow. "Beide sitzen noch nicht so lange im Taifun oder haben länger pausiert, sie sammeln Erfahrungen", so Rudi Mixdorf.

Die vier IC-Segler kamen alle von befreundeten Vereinen des SCL, dem SC Preetz und dem Segeberger Segelclub. "Alle kennen das Segelrevier Gudelacksee von vergangenen Regatten", wusste Rudi Mixdorf zu berichten. Es gab fünf spannende Wettfahrten. Am Ende setzte sich das Preetzer Team Simon Beers/Emma Grigull gegen die Segeberger Frederik und Anette Steimann durch.

Starterfeld soll wachsen

"Klar, es waren kleine Starterfelder, aber wir wollten einen Neuanfang. Wir hatten jahrelang eine Taifun-Regatta im Programm, die fiel nun drei Jahre aus. Da wollten wir etwas Neues machen und kamen dabei auf das Team-Race", erklärte Rudi Mixdof vom SCL. Er und seine Helfer hatten indes jedoch schon mit mehr Startern zur Premiere gehofft, aber im nächsten Sommer soll es wieder ein Team-Race geben. "Wir versuchen es zur Tradition zu machen, hoffen die Felder werden nach und nach größer", gab Rudi Mixdorf bekannt.

Der SCL-Vorsitzende hat mit seinen Mitstreiter im vergangenen Jahr beim Segel-Club viel auf die Beine gestellt. "Die Mitgliederzahl wuchs von 68 auf über 100, von den Neumitgliedern sind zweidrittel Kinder sowie Jugendliche", berichtete er stolz. Vor allem auf die Nachwuchsarbeit wird viel Wert gelegt, zur Zeit hat der SCL sechs 420-Boote und 17 Optimisten-Segler, die genutzt werden können. In der Jugendgruppe werden Kinder ab sechs Jahre an das Segeln herangeführt. In der Anfängergruppe werden die Grundlagen des Segelns trainiert und der Umgang mit den Booten erlernt. "Das Wichtigste ist, dass die Kinder Interesse am Segeln entwickeln und vor allem Spaß an der Sache haben", erklärte Mixdorf. Die Ausbildung erfolgt in den Bootsklassen Optimist, Laser, 420er und Taifun. In der leistungsstärkeren Regattagruppe wird das theoretische und praktische Wissen weiter ausgebaut. Die Kinder zeigen ihr Können bei regionalen und überregionalen Regatten oder Vereinsregatten. Vom 1. bis zum 5. Juli richtet der SCL wieder sein Jugend-Segel-Camp aus. "Es ist viel Arbeit, aber alle Trainer und auch die Segler ziehen mit und es macht Spaß", so Rudi Mixdorf.