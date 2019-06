Turnen wie auf Wolken

Britta Gallrein

Spandau Bei den Berlin-Brandenburger Landesmeisterschaften im Voltigieren in Spandau stellten sich auch die Bernauer Pferdesportakrobaten vom Reitverein Integration Bernau dem jährlichen Leistungsvergleich – und machten ihre Sache mehr als gut.

Die zwölfjährige Liesbeth Fraatz ging erstmalig in der Junioren-Konkurrenz an den Start. Obwohl sie bis zu sechs Jahre jünger war als ihre Konkurrenten, voltigierte sie sicher und souverän zur zweitbesten Tagesleistung dieser Kategorie. Sie musste nur ihrer Vereinskollegin Diana Harwardt den Vortritt lassen. Diese wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und gewann den ersten Wertungsdurchgang deutlich.

Weiter ging es mit dem Pas de deux. Dass Diana Harwardt und Peter Künne zu den drei besten Doppelpaaren in Deutschland gehören, ist mittlerweile bekannt. Natürlich erwartete Trainerin Andrea Harwardt eine gute Leistung. Zudem hatten die CVI-Wiesbaden-Gewinner fleißig an der Gestaltung, der Harmonie und der Musikinterpretation gefeilt. Die Perfektion der Choreographie nun auf dem Pferd zu erreichen, war die Tagesaufgabe für Diana und Peter. Beide überzeugten nicht nur die Richter, sondern auch das Publikum und übernahmen klar die Führung im ersten Durchgang.

Longinus wieder zuverlässig

Auch am Sonntag erwies sich Pferd Longinus erneut als zuverlässiger Partner für Turnerin Liesbeth. Er galoppierte gleichmäßig und Liesbeth steigerte ihre Leistung vom Vortag noch einmal deutlich und beendete den Wettbewerb als Vizelandesmeisterin von Berlin-Brandenburg.

Noch eins draufgesetzt

Diana Harwardt konnte ebenfalls eins drauf setzen, gewann auch die zweite Teilprüfung und sicherte sich den Landesmeistertitel der Einzelwertung mit 7,394.

Dann hieß es noch einmal Konzentration für das Doppel. Der letzte Sprung, die letzte Drehung, sauber geturnte Abgänge. Es war geschafft. Auch der Landesmeistertitel im Doppelvoltigieren ging klar in den Reitverein Integration mit 8,339.

Auch der Nachwuchs des Vereins überzeugte. In der Prüfung Nachwuchs-Einzelvoltigieren der Klasse L siegte Mila Niemann vor Rebecca Neumann, ebenfalls vom Reitverein Integration. Auf dem Pferd Amigo an der Hand von Britta Reimers zauberten sie ein Lächeln in das Gesicht ihrer Trainerin Laura Schiffner, die im vergangenen Jahr auf dem Pferd Vizelandesmeisterin wurde.

Nominiert für die DM

Glücklich nahmen Turner und Longenführer ihre Medaillen entgegen. Im Anschluss verkündete Richterin Kathrin Rabe die Nominierungen für die Deutschen Meisterschaften. Diana und Liesbeth werden im Einzelvoltigieren auf der deutschen Juniorenmeisterschaft dabei sein. Diana und Peter fahren zur Deutschen Seniorenmeisterschaft. Vorher aber werden sie als erste Berlin-Brandenburger Voltigierer überhaupt, beim CHIO Aachen an den Start gehen und versuchen, einen der zwei möglichen Startplätze für die Europameisterschaft in Ermelo/Niederlande zu erturnen.