FC Lok knackt die 100-Tore-Marke

Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) Nach 28 Spieltagen ist die Saison 2018/19 der Fußball-Kreisliga Süd Geschichte. Meister wurde mit fünf Punkten Vorsprung die Spielgemeinschaft Astoria Rießen/Möbiskruger SV, die allerdings wie angekündigt auf den Aufstieg in die Kreisoberliga Ostbrandenburg verzichtet. Davon profitiert der FC Lokomotive. Die Frankfurter zeigten am letzten Spieltag, dass sie ein würdiger Aufsteiger sind und schafften es beim 4:1 gegen Pinnow punktgenau, die 100-Tore-Marke zu knacken. Zudem stellt Lok mit Christopher Winter den besten Torschützen der Liga. Der 19-Jährige markierte 31 Treffer – neun mehr als Kai Kimmritz von der SpGSV Wellmitz/SV Coschen.

Nach wie vor ungeklärt ist die Abstiegsfrage. Klar ist nur, dass die drei Kreisliga-Staffeln auf jeweils 14 Mannschaften reduziert werden. Staffelleiter Markus Bedurke erklärte auf Nachfrage: "Aufgrund von möglichen Abmeldungen, Verzichten und Zusammenschlüssen ist die genaue Anzahl der Absteiger noch offen. Die Staffelleiter kommen am Montag in Jahnsfelde zur Spielausschuss-Sitzung zusammen und klären die offenen Fragen." So darf auch die SpG Sachsendorf/Dolgelin noch auf den Ligaverbleib hoffen.