Rüdersdorf lässt es zum 100. krachen

Sam Dreyster

Rüdersdorf Von den drei Tagen, an denen die Mitglieder des MSV 19 Rüdersdorf und ihre Gäste nun das hundertjährige Vereinsjubiläum begingen, wartete der Sonnabend mit einem besonderen Höhepunkt auf. Die Rüdersdorfer Allstars konnten der Auswahl ehemaliger Profifußballer der letzten DDR-Oberliga letztlich ein 2:3 abringen.

Auch Willi Pretsch, der in den 1960er Jahren nicht nur in Rüdersdorf ein Idol gewesen ist, kam zu den Feierlichkeiten ins Stadion an der Puschkinstraße. Als Erwärmung ist er von zuhause aus ins Stadion gelaufen, scherzte Pretsch, der mit 17 zur Juniorenauswahl nach Frankfurt (Oder) ging und bereits vier Jahre später in der DDR-Oberliga spielte. "Alle Achtung, was der Verein hier auf die Beine gestellt hat", lobte er das dreitägige Event. Gleichzeitig gab der Ex-Profi zu bedenken, dass "der Zusammenhalt der Spieler im Verein früher ein anderer gewesen ist".

Zum Auftakt mit den Spielen der ersten Männermannschaft und der B-Junioren fanden bereits rund 350 Gäste den Weg ins Stadion. Dazu gab es ein Jugendturnier, Spiel der Fußballerinnen, Bambini-Turnier, Höhenfeuerwerk – das von der Rüdersdorfer Feuerwehr abgesichert wurde – Fahrgeschäfte, einen Rummel, Versteigerungen und vieles mehr. "Es sind drei gelungene Tage. Wir konnten nicht nur alles nach unseren Vorstellungen umsetzen, sondern einiges sogar noch besser machen", fasste der Vorstandsvorsitzende Marko Siebenwirth zusammen. Das Ziel, den Verein zu präsentieren, sei vollends gelungen. "Das ist ein Event für ganz Rüdersdorf." Im Vorfeld hatten die Ehrenamtler bereits den Rasen des Spielfeldes in Eigenleistung wieder "auf Vordermann" gebracht, und so der Gemeinde etwa 75 000 Euro Kosten erspart. Schäden durch Wildschweine Anfang des Jahres konnten die Feierpläne also nicht stoppen.

Als einer der attraktiven Höhepunkte erwies sich das Spiel der MSV-Allstars gegen eine Auswahl der letzten Oberliga-Fußballer der DDR. "Wir haben gute Verbindungen und freuen uns auf eine schöne Begegnung. Bereits im Vorfeld erhielten wir sehr positives Feedback", so der sportliche Leiter Ronald Grawunder.

Legenden-Elf siegt 3:2

Nach wenigen Minuten konnten die DDR-Legenden durch Hardy Duckert und Torsten Gütschow die ersten Treffer erzielen. Noch im ersten Durchgang glichen jedoch die Rüdersdorfer aus. Thomas Reif gelang der 3:2-Siegtreffer für die Ex-Oberliga-Kicker. Während die Rüdersdorfer zunehmend Spieler einwechselten und auf Tempo spielten, verließen sich die Legenden auf ihre Erfahrung. Mit Technik und gekonnten Manövern hielten die ehemaligen Profis die Rüdersdorfer in Schach und ließen keine weiteren Treffer zu. Dennoch wurde fleißig angefeuert und ein spannendes Spiel der besonderen Art geboten.

"Ich habe mich sehr gefreut, dass sich die Spieler auch nach mehr als 30 Jahren noch an mich erinnern. Das heißt, damals muss vieles gut gelaufen sein", sagte ein sichtlich ergriffener MSV-Trainer Günther Wolff.