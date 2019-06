Badespaß nur mit Wachschutz

Margrit Meier

Neuenhagen (MOZ) Mittwochmittag rückte die Polizei wieder zum Freibad im Liebermannweg aus. Der Grund: Erstmals wurde es wegen drohender Überfüllung geschlossen. "Bei 1900 Gästen ist Schluss. Dann wird keiner mehr reingelassen", sagt Gunter Kirst aus dem Rathaus. Das führte dazu, dass unzählige Jugendliche nicht nur am Eingangstor rüttelten, dagegen traten und die Situation immer hitziger wurde. Sondern auch, dass einige ein Tor aufbrachen und andere versuchten, über den Zaun ins Freibad zu gelangen. Vor dem Tor stand auch Lehrer Arkadiusz Dryja aus Wilmersdorf. Dahinter im Freibad seine Schwägerin, die für ihn auch schon eine Eintrittskarte gekauft hatte. Doch auch für Dryja wie für die aufgebrachten Jugendlichen galt: Keiner kommt mehr rein. Das Ärgerliche: Erst nach unzähligen Diskussionen bekam die Schwägerin das Eintrittsgeld zurück. Und die Jugendlichen? Die wurden von den Bundesbeamten zur S-Bahn geleitet und mussten nach Pankow zurück. "Die waren ziemlich daneben", sagt Dryja.

Die Eskalation am Mittwoch ist nur eine von mehreren in der noch jungen Badesaison. Erst am 5. und 7. Juni gab es eine brodelnde Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Als ausgesprochen bedrohlich, erinnert sich Bademeister Paule, habe er das Aufeinandertreffen von erst wenigen und dann immer mehr, bis zu 50 aufgeputschten jungen Leuten empfunden. Es wurde hasserfüllt geschrien, es gab Schläge und die Ankündigung, vor der Freibadtür weiterzumachen. Die Polizei klärte das Geschehen. Und die Gemeindeverwaltung beauftragte sofort einen Wachschutzdienst.

Bademeister Paule arbeitet die 19. Saison im Freibad und gesteht: "So etwas habe ich noch nicht erlebt. Ich bin froh, dass der Wachschutz jetzt vor Ort ist", sagt der 56-Jährige. Er möchte sich nicht über die Herkunft der Leute äußern, sagt nur so viel: "Die haben keine Achtung, sind vermutlich anders erzogen. Und wird einer beleidigt, dann ist es die ganze Familie."

André Fest vom Sicherheitsdienst JTS ist Einsatzleiter der bis zu vierköpfigen Wachschutzgruppe. Und wird deutlicher. "Wir haben es hier mit Clans unter anderem Tschetschenen und arabischstämmigen Leuten zu tun, die sich nicht an die Regeln halten." Am Einlass und als Patrouille auf dem Gelände sind er und seine Kollegen unterwegs.

Jeder, der ins Freibad hinein will, wird kontrolliert. Und so zieht er aus der Tasche eines 30-jährigen Berliners ein etwa 40 Zentimeter langes Messer. "Das brauche ich, um meine Melone zu schneiden", grinst der Deutsche. Ohne Mätzchen gibt er das Messer ab, wird es nach dem Freibad-Besuch wiederbekommen. Fest und seine Kollegen lassen weder Hieb- noch Stichwaffen zu, Glasflaschen sind verboten, Alkohol sowieso. "Es ist wichtig, dass wir auch über das Freibad-Gelände laufen. Wir kennen unsere Pappenheimer. Drogen gibt es hier auch, von Haschisch bis zu Pilzen. Das klären wir rasch und unkompliziert", sagt der 50-Jährige. Wer sich nicht an die Regeln halte, der bekomme tageweise Hausverbot. Reicht das nicht, wird daraus ein lebenslanges.

Die Gruppe Jugendlicher, die seit Monaten rund um den S-Bahnhof randaliert und eben auch ins Freibad zieht, die kennt er schon. "Seit wir hier am Freibad sind, ist Ruhe, die Resonanz der Gäste ausgesprochen positiv. Wir haben ein tolles Feedback", freut er sich. Die Freude reicht genau von Dienstag- bis Mittwochmittag.

Bademeister Paule liegt auch nur eines am Herzen: Die Freibadgäste sollen ihren Aufenthalt genießen und die Saison soll möglichst unfallfrei über die Bühne gehen. Und dazu gehört eben auch, dass so mancher junge Gast auch schon mal vor dem Bademeister ein paar Bahnen ziehen muss. "Ich hatte hier zwei Jugendliche, die behaupteten, schwimmen zu können. Na ja, das hat nicht ganz geklappt. Ich musste sie ins Nichtschwimmerbecken verweisen", erzählt er. Und benennt einen Grund, warum man sich im Freibad beleidigt fühlen und sich Situationen hochschaukeln können. "Früher hatten die Leute Respekt vor dem Bademeister. Das ist heute leider bei einigen nicht mehr so", sagt Bademeister Paule.

Einer der Gäste ist der 17-jährige Kevin. Er empfindet die Anwesenheit des Wachschutzpersonals als beruhigend. "Die Mitarbeiter sind freundlich, aber bestimmt. Ich finde es besser, wenn hier niemand mit gefährlichen Gegenständen reinkommt." Melanie Friedrich ist mit ihren beiden Kindern zu Besuch. "Ich bin froh, dass hier kontrolliert wird. Am Eingang und im Freibad selbst. Da gab es so ein paar unschöne Szenen an den Umkleiden. Das hört nun auf", sagt sie. "Wer nichts zu verbergen hat, der lässt sich auch problemlos kontrollieren. Die anderen gehören nicht hierher. So einfach ist das", sagt Wachschutz-Einsatzleiter André Fest.

Polizei muss schlichten

Wenige Stunden nach dieser Aussage musste am Dienstagabend die Polizei gerufen werden (siehe Polizeimeldung auf dieser Seite). Einer Afrikanerin war das Handy gestohlen worden, die verdächtigte ein deutsches Kind und es kam zum Streit, in den sich laut Fest Tschetschenen und Araber einmischten. "Ich war mittendrin, versuchte, zu schlichten. Ehe ich mich versehen hatte, wurde ein junger Mann geschlagen. Ich habe selbst was abbekommen", erzählt er. Auch da wurde die Polizei in den Liebermannweg gerufen.