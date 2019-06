Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt Am Mittwoch ist wahrscheinlich niemand freiwillig in den Nachmittagsstunden nach draußen gegangen, geschweige denn, dass er körperliche Anstrengungen unternommen hat. Das wäre nicht nur wegen der Hitze unvernünftig gewesen. Angesichts der hohen Temperaturen und dem Dauersonnenschein sind auch die Ozon-Werte in der Stadt deutlich in die Höhe gegangen. Am Nachmittag, um 15 Uhr, wurde an der Messstelle in der Karl-Marx-Straße in Eisenhüttenstadt ein Wert von 169 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen. Das Landesamt für Umwelt empfiehlt Menschen, die erfahrungsgemäß empfindlich auf Luftschadstoffe reagieren, bei Werten über 180 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Luft, ungewohnte körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien zu unterlassen. "Von besonderen sportlichen Ausdauerleistungen wird abgeraten", heißt es auf der Homepage des Landesumweltamtes. Ab einem Wert von 240 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft müsste die Bevölkerung gewarnt werden, beziehungsweise Gegenmaßnahmen eingeleitet werden, um den Wert zu verringern.

Bei Ozon gibt es noch einen sogenannten Zielwert von 120 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Dieser soll, so sagt es eine Richtlinie, nicht häufiger als 25 Mal im Jahr überschritten werden. In diesem Jahr ist der Wert in Eisenhüttenstadt schon 14 Mal überschritten worden, 2018 insgesamt 33 Mal.