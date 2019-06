Vier Neuzugänge für Joachimsthal

Ernst Lieske

Joachimthal Mit einem hervorragendem sechsten Platz schließt der FSV Schorfheide Joachimsthal die Saison in der Landesklasse Nord ab. 50 Punkte wurden erreicht, so viele wie seit 1997/98 mehr. Die Trainer Sven von Pruschak und Dirk Matthies haben die vielen junge Spieler gut in das Mannschaftsgefüge eingebaut. Fabian Schröder, Niclas Zameit und Moritz Fedder kamen auf 29 Einsätze. Bester Torschütze wurde Moritz Fedder mit 29 Toren – Platz zwei in der Landesklasse.

Forisca wechselt zu Preussen

Den Verein verlassen werden Benjamin Borkowski, Oszkar Forisca (Preussen Eberswalde) und Dennis Witthun. Neuzugänge sind Willi Adler (eigener Nachwuchs), Kilian Haß und Marius Falk (beide 1. FC Finowfurt) sowie Lukas Schmidt (1. FC Köln II).

Das letzte Heimspiel gegen Fortuna Glienicke ging allerdings verloren. Die Gäste hatten mehr vom Spiel, die größte Torchance hatten die Joachimsthaler nach 32 Spielminuten, doch weder Moritz Fedder noch Willi Adler konnten den Glienicker Torwart Nikola Sijanowski überwinden.

Auch nach der Pause gab es gute Möglichkeiten auf beiden Seiten. Spielmacher Lenny Wandel und Mike Ryberg scheiterten an Torwart Krüger, für Joachimsthal hatte Moritz Fedder das 1:0 auf dem Fuß, er kam an Keeper Sijanowski nicht vorbei (68.).

Doch durch einen individuellen Fehler in der Hintermannschaft gingen die Glienicker durch Florian Venz nach 71 Spielminuten mit 0:1 in Führung. Glienicke verteidigte den knappen Vorsprung und legte sogar noch durch Dave Hindenberg das 0:2 nach (82.).

Joachimsthals Coach Sven von Pruschak ärgerte sich nach dem Spiel. "Wir haben gegen gute Glienicker leider durch individuelle Fehler verloren. Das hätte nicht sein müssen."