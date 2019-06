Die kulturhistorische Bedeutung einer Dienstmütze

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Die Dienstmütze eines Lokheizers hatten die Mitarbeiter des Angermünder Museums als "Objekt des Monats" auserwählt. Mit dieser Reihe wollen sie bis zum Einzug in das neue Haus neugierig auf Ausstellungsstücke machen und die Geschichte, die sich dahinter verbirgt.

Die Dienstmütze aus den 1950er-Jahren steht für eine bedeutende Ära für Angermünde, die den Fortschritt brachte. Lutz Libert gab einen Überblick über die Geschichte der Eisenbahn. Der Bau der Eisenbahnverbindung Berlin-Stettin sorgte für eine bessere Verkehrsanbindung für Handels- und Kaufleute. So wurden Milch, Obst, Gemüse und sogar Vieh in die Metropolen transportiert. Die preiswerte Art zu Reisen brachte Touristen in die Region und öffnete den Einheimischen das Tor zur Welt. Die Eisenbahn war auch ein bedeutender Arbeitgeber. 1900 gab es in der Stadt rund 1000 Beamte, Angestellte und Arbeiter der Bahn.

Die kulturgeschichtliche Bedeutung der Eisenbahn beleuchtete Museumsleiter Ralf Gebuhr, der mit einem Ausschnitt aus "Die Olsenbande stellt die Weichen" bewies, dass die Faszination selbst filmisch dargestellt wurde. "Es war ein wohldurchdachtes System", berichtete er. "Dazu gehörte auch die Dienstmütze. Man wusste sofort: Ah, das ist eine Person, die für die Bahn arbeitet." Gleise wurden so verlegt, dass die Reisen auch ein Kulturerlebnis hatten. Der Angermünder Bahnhof bekam später eine neue Perspektive, indem die Gleise vom Vorplatz wegkamen und der Bahnhof auf den Publikumsverkehr ausgerüstet wurde.

Die Eisenbahn sorgte für einen gewaltigen Aufschwung. Und Ehm Welks "Heiden von Kummerow" würden ohne sie wohl nicht erschienen sein, meinte Ralf Gebuhr. Mit der Bahn kam Welks Vater einst aus dem Spreewald in die Uckermark.