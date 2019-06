MOZ

Joachimsthal (MOZ) Die Fahrerin eines Ford Mondeo kam am Dienstagmittag in der Angermünder Straße von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei Bäume. Dabei erlitt sie einen Schock. Mittels Rettungswagen kam sie ins Eberswalder Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.