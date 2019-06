Schüler – und was sie vom Lernen und vom Schwänzen halten

Meta Reffert

Bernau (Olav Schröder) Schulschwänzen war schon immer und ist auch heute ein heißes Thema. Doch in der jüngeren Vergangenheit tritt dieses Phänomen immer häufiger auf. Das brandenburgische Bildungsministerium unterlegte dies mit Zahlen – und zwar nicht erst im Zusammenhang mit den Friday- for-Future-Demonstrationen. Das Ministerium fordert einen konsequenten Umgang mit Schulschwänzern. Schüler, die sich an einer online-Befragung der MOZ beteiligten, sehen dies mit Unverständis.

Das Bildungsministerium versuchte schon Ende vergangenen Jahres, die schwänzenden Schüler durch härtere Maßregelungen und Konsequenzen von ihrem Verhalten abzubringen. Gleichzeitig begann die Aufzeichnung von Schulpflichtverletzungen. Mittlerweile liegen erste Ergebnisse vor. Wie das Ministerium informierte, zählen rund 1,5 Prozent aller Lernenden zu den Intensivschwänzern. Sie versäumen den Unterricht unentschuldigt an 20 Tagen oder mehr innerhalb von drei Monaten.

Bildungsministerin Britta Ernst fordert, dass Schulen darauf konsequent reagieren, wenn im Rahmen der schulischen Möglichkeiten aufgeklärt ist, warum die Schüler dem Unterricht fernbleiben. Damit wolle sie verhindern, dass "die Zukunft von Kindern und Jugendlichen durch fehlende Bildungserfolge dauerhaft gefährdet wird." Als Reaktionen ständen Gespräche mit Schülern und Eltern, schriftliche Vereinbarungen mit Eltern, Schulsozialarbeit, Förder- und Unterstützungsmaßnahmen, aber auch Ordnungsmaßnahmen zur Verfügung.

Lern- und Leistungsdruck

65 Schüler im Alter von zwölf bis 18 Jahren beteiligten sich an einer Online-Umfrage der MOZ. Rund 72 Prozent von ihnen waren der Meinung, dass härtere Maßnahmen gegenüber Schulpflichtverletzenden jedoch keine Wirkung zeigen würden. Von Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen versprechen sie sich wenig, da die Betreffenden meist das Schul-System ablehnten.

Viele befragte Schüler gaben an, nicht etwa aus Faulheit zu schwänzen. Vielmehr habe die Verweigerung der Schulpflicht ganz andere Ursprünge. Sie sind der Auffassung, dass geschwänzt werde, um nicht das Lernen, sondern vielmehr den Unterricht und die Schule zu vermeiden. Mittlerweile herrsche eine große Kritik unter Jugendlichen am Schulsystem vor. Die wenigsten sind zufrieden mit ihrer Schullaufbahn, weder mit den Unterrichtsinhalten noch mit den Möglichkeiten, die eigene Persönlichkeit zu entfalten.

Hinzu komme ein stetiger Lern- und Leistungsdruck, der die Motivation hemme. Ein anonymer Teilnehmer der Online-Umfrage stellte fest, er schwänze die Schule "wenn eine Kontrolle ansteht, für die man einfach nicht bereit ist". Ein anderer gab an, die zusätzliche Zeit zu nutzen, "um für Tests zu lernen und Vorträge zu machen, für die ich sonst keine Zeit habe."

Das Bildungsministerium unterscheidet Gelegenheitsschwänzer und die, die aus Schulverdrossenheit öfter nicht am Unterricht teilnehmen. Schulverweigerer werden in Regel- beziehungsweise Intensivschwänzer unterschieden. Das Gelegenheitsschwänzen kommt am häufigsten vor. An der Oberschule wurde ein Anteil von 8,4 Prozent, an der Gesamtschule von 12,8 Prozent und an Gymnasien von knapp 2,4 Prozent ermittelt. Schulverdrossenheit und Regelschwänzen liegt bei allen Schularten unter drei Prozent, das Intensivschwänzen bei unter 1,5 Prozent.