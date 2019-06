Angela Merkel will Tabakwerbung ganz verbieten

Ellen Hasenkamp

Berlin (MOZ) Nach langer Diskussion will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Tabakwerbung in Deutschland nun rasch verbieten. Merkel stellte am Montag eine Entscheidung "bis zum Jahresende" in Aussicht. "Wenn es nach mir geht, sollten wir die Werbung für Tabakprodukte verbieten", sagte sie. Die Kanzlerin sorgte mit ihrer Festlegung während einer Fragestunde im Bundestag für beträchtliche Unruhe in den eigenen Reihen. Ein Verbot von Tabakwerbung auch auf Plakaten, Litfaßsäulen und im Kino ist unter den Unionsabgeordneten umstritten.

Merkel räumte ein, dass das Thema in ihrer eigenen Fraktion "hoch diskutiert" werde und fügte hinzu: "Auch das werden wir schaffen." Tabakwerbung in Presse, Internet und Fernsehen ist hierzulande bereits seit Jahren verboten. Als einziges Land der EU gestattet Deutschland allerdings großflächige Außenwerbung und Spots im Kino. Experten befürchten, dass dies vor allem Kinder und Jugendliche zum Rauchen anhält.

Die Raucherquote ist hierzulande nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung mit 25 Prozent höher als in vergleichbaren Industrieländern. Nach Regierungsangaben sterben jährlich 120 000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums.

In der letzten großen Koalition hatte das Kabinett 2016 bereits ein weitgehendes Werbeverbot beschlossen. Es war dann aber im Parlament am Widerstand der Unionsfraktion gescheitert.