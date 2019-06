Dramatik am Tabellenende der Kreisliga Mitte Ostbrandenburg

Kai Beißer

Schöneiche/Briesen (MOZ, Roland Hanke) Letztlich war es eine klare Angelegenheit: Während der Tabellendritte SV Tauche das letzte Saisonspiel bei Absteiger Germania Schöneiche II verlor, kamen die Hangelsberger zu einem Kantersieg bei Preußen Beeskow II. Der spielfreie Hennickendorfer SV hatte bereits seit einer Woche als Meister und Aufsteiger in die Ostbrandenburgliga festgestanden.

Am anderen Ende der Tabelle spitzte sich der Kampf um den Klassenerhalt noch einmal dramatisch zu. Durch den Derby-Heimsieg der Spielgemeinschaft SG Rauen/Eintracht Reichenwalde über Preußen Bad Saarow II musste der SV Zeschdorf bei Eiche Groß Rietz unbedingt einen Punkt holen, um Platz 13 zu verteidigen. Dies gelang, nach zweimaliger Führung durch die Tore von Sebastian Schacht retteten die Gäste das Remis über die Zeit.

Spielausschuss tagt am Montag

Welche Mannschaft in der kommenden Saison in welcher Staffel der drei Kreisligen mit jeweils 14 Mannschaften sowie in den Kreisklassen spielt, wird der Spielausschuss des Fußballkreises Ostbrandenburg am Montag auf seiner Tagung in Jahnsfelde entscheiden, informierte dessen Vorsitzender Dirk Jahn.