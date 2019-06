Schlussmatch als Abbild der Saison

Hannes Hanf

Schwedt Die erste Brandenburgliga-Saison haben die A-Junioren des FC Schwedt gut überstanden und auf dem neunten Rang abgeschlossen. Das letzte Match, ein 4:4 in Eisenhüttenstadt, war irgendwie wie ein Abbild der gesamten Spielzeit.

Besonders im ersten Durchgang zeigten die Oderstädter in der Offensive sehenswerten Fußball. Klasse Spielzüge ergaben reihenweise Chancen. Nach einer Minute traf Christian Staatz per Freistoß die Latte. Beim anschließenden Konter verlor Hannes Wolff das Laufduell an der Außenbahn – den Pass in die Mitte verwertete Julius Beckmann zum 1:0 (2.). Die Oderstädter ließen sich nicht beirren und spielten den Gastgeber phasenweise schwindelig. Klarste Chancen von Daniel Weißer, Nico Hanse und Staatz blieben ungenutzt. Ein weiter Einwurf von Lucien Schmidt in den Torraum zu Felix Seidel bereitete das längst fällige 1:1 vor – Hanse vollendete eiskalt (28.).

Es ging weiter in eine Richtung. So belohnten sich die Schwedter Jungs mit dem 1:2. Staatz legte das Leder nach einem Solo ideal für Hanse Höhe des Strafraums auf (40.) Nur Sekunden später zeigte der Gast sein zweites Gesicht in dieser Saison: Zu unkonzentriert in der Verteidigung agierend, wurde der lange flache Pass nach dem Anstoß durch die Mitte unterschätzt und es stand 2:2 (Dominic Günther/ 40.). Kurz vor dem Pausentee bekam der FCE nach einer Tätlichkeit noch einen Platzverweis, der aber dem Gast nicht gerade helfen sollte.

Erst zum Ende hin zielstrebiger

Nach Wiederbeginn postierte sich die Heimelf nämlich nur noch in der eigenen Hälfte und wartete auf Konter. Den Schwedtern war es in der gesamten Saison schwer gefallen, viele Angriffe zu kreieren. Bis zur 75. Minute war man nicht in der Lage, sich Möglichkeiten zu erspielen. Stattdessen nutzte "Hütte" seine Konter gut aus. Wolff stoppte Günther nur per Foul – den fälligen Elfmeterer verwandelte dieser selbst zum 3:2 (50.).

In der Schlussphase lief der Ball beim Gast dann wieder besser. Schmidt bediente Seidel, der mit einem Schuss ins lange Eck ausglich (3:3/77.). Dann war FCS- Keeper Jan Marks zweimal exzellent zur Stelle. Eine saisontypische Szene folgte: "Hüttes" Linksverteidiger schlug einen Ball die Linie entlang über die Gäste-Abwehr. Ein Angreifer war (nur) passiv im Abseits, dennoch stellte die FCS-Defensive das Spielen ein. Dustin Reymund lief auf Marks zu, der beim Abwehrversuch den Angreifer anschoss – der zog in den Strafraum und erzielte das 4:3 (83.).

Der Gast steckte nicht auf. Staatz zog in den Strafraum, wurde am Fünfer gelegt und Hanse verwandelte den Strafstoß zum 4:4-Endstand (90.). Und um ein Haar hätte es sogar für mehr gereicht: Ein langer Ball kam zu Seidel, der ihn nicht richtig drücken konnte und so aus Nahdistanz nicht das Tor traf (90.+3).

So standen am Ende, neben einer schönen Rückfahrt, durch den wichtige Punktgewinn beim unmittelbaren Kontrahenten der einstellige Tabellenplatz und der Nichtabstieg zu Buche.