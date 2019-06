Drunter immer, drüber nimmer

Marco Marschall

Liepe (MOZ) Das was eigentlich verhindert werden sollte, ist eingetreten. Bis zum Monatsbeginn konnte die Zuschlags- und Bindefrist für die Angebote zum Abriss und Neubau der mittlerweile komplett gesperrten Brücke über den Oder-Havel-Kanal aufrecht erhalten werden. Nun ist das Hinhalten ausgereizt. Selbst wenn eine Finanzierung des knapp acht Millionen Euro teuren Projektes – doppelt so viel wie ursprünglich veranschlagt – in den nächsten Wochen gelingt, müsste neu ausgeschrieben werden. Dass sich die Bausumme noch einmal erhöht, ist nicht ausgeschlossen.

Bund zahlt, Land vielleicht

Schon Anfang April, nachdem mehrere Baufirmen ein Angebot fürs Projekt eingereicht hatten, ereilte die Lieper Gemeindevertretung die Nachricht der immens gestiegenen Kosten. Günstigster Anbieter war mit 7,8 Millionen Euro die Firma Matthäi. Ihr wurde der Auftrag zum Abriss und Neubau der Brücke im Mai durch die Gemeinde auch erteilt – um diesen auslösen zu können, sobald die Finanzierung steht. Die Haushaltskasse der Gemeinde ist dabei außen vor. Grund: es ist kaum etwas drin. Die Kosten, auch die anteiligen Mehrkosten, werden zur Hälfte von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes übernommen.

Die anderen knapp vier Millionen müssen, so stellt es sich aktuell dar, von Landesseite bewilligt werden. Entweder über eine Bedarfszuweisung nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) vom Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) oder über Fördermittel. Das MIK aber springt nur in letzter Instanz ein – dann wenn alle weiteren Fördermöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Liepe, beziehungsweise, die Amtsverwaltung Britz-Chorin-Oderberg, muss nachweisen, dass das der Fall ist. Wie Amtsdirektor Jörg Matthes auf Nachfrage mitteilt, sollen in einem nächsten Schritt Mittel beim Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung abgefragt werden. Nach Informationen des MIK, sollen schon Mitte April Leader-Mittel für das Projekt in Aussicht gestellt worden sein. Von der zuständigen Vergabestelle und von Amtsseite ließ sich dazu bis Redaktionsschluss kurzfristig keine Aussage bekommen.

"Die ganze Gemeindevertretung ist enttäuscht", kommentiert Liepes Bürgermeister Klaus Marschner die Verzögerung. Vor allem der örtliche Landwirtschaftsbetrieb, die Weidewirtschaft Liepe, ist durch die Sperrung gebeutelt. "Ein Riesenproblem", sagt dessen Geschäftsführer Karl-Heinz Manzke. Bis vor Kurzem hatten seine Maschinen noch eine Sondergenehmigung zum Befahren der Brücke. Schon im Mai wurde diese nach einem erneuten Gutachten zur Baufälligkeit entzogen. Eine kniehohe Betonwand verhindert seitdem, dass die Überquerung befahren wird. Für Manzkes Betrieb mit über 1000 Rindern bedeutet das längere Zeiten, um Futter oder Jauche zu fahren. "Die Transportkosten sind bis zu 40 Prozent höher", sagt er. Weidekontrolleure seien eine bis zwei Stunden länger unterwegs. Statt über die Bücke geht es über den Umweg Oderberg oder Niederfinow nach Liepe. 60 Prozent der Flächen des Betriebes liegen im Niederoderbruch. Manzke will aufgrund der Situation Steuererleichterung bei der Kommune beantragen.

