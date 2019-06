Ortsvorsteher fühlt sich hintergangen – und tritt ab

Friedhelm Brennecke

Schmachtenhagen (MOZ) Der langjährige Ortsvorsteher aus Schmachtenhagen, Hans-Dieter Manzl, fühlt sich hintergangen, legt sein Mandat auch im Ortsbeirat nieder und kehrt der Kommunalpolitik den Rücken.

Hans-Dieter Manzl ist ein Mensch klarer Prinzipien. Jemand, der sich Ziele setzt und immer bestrebt ist, sie zu erreichen. "Ehrlich und mit offenem Visier", wie er ausdrücklich betont. Ein Ziel hat er am Ende nicht mehr erreicht, nämlich auch für die kommenden fünf Jahre Ortsvorsteher von Schmachtenhagen zu werden. "Gern hätte ich dieses verantwortungsvolle Amt wieder übernommen", sagt Manzl, der für die Linke ins Rennen gegangen war.

Zwölf Jahre fungierte der 61-Jährige als Ortsvorsteher, zwei Jahre davon kommissarisch in der Nachfolge von Udo Neumann (FDP), anschließend zwei volle Wahlperioden lang. Bis zum 17. Juni. Da kam der neu gewählte Ortsbeirat zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen – und wählte Katrin Kittel (FWO) als neue Ortsvorsteherin. "Das war bitter für mich", räumt Hans-Dieter Manzl ein. Mit 636 Stimmen hatte Manzl am 26. Mai tatsächlich die meisten Voten bekommen. Allerdings entfielen auf die Linke, für die neben Manzl nur noch Günter Lehmann angetreten war, nur 710 Stimmen. Die FWO holte mit fünf Kandidaten 942 Stimmen.

"Ich habe bereits vor der Kommunalwahl allen eindeutig gesagt, dass ich das Amt des Ortsvorstehers gern wieder ausübe, wenn das Wahlergebnis mir einen klaren Auftrag dafür gibt. Ebenso deutlich habe ich gesagt, dass ich ansonsten für ein Mandat im Ortsbeirat nicht zur Verfügung stehe", betont Hans-Dieter Manzl. Katrin Kittel und Ulf Azone (CDU), der am 17. Juni zum stellvertretenden Ortsvorsteher gewählt wurde, hätten ihm gegenüber erklärt, ihn, Manzl, wieder unterstützen zu wollen.

Gute Vertrauensbasis

Da er aufgrund seines Stimmenergebnisses eine gute Vertrauensbasis gesehen habe, sei er erneut als Ortsvorsteher angetreten. "Umso überraschter war ich, als in der Sitzung plötzlich Katrin Kittel und Thomas Lehmann ebenfalls als Ortsvorsteher kandidierten", sagt Manzl. Während er und Thomas Lehmann nur jeweils eine Stimme bekommen hätten, habe Katrin Kittel drei Stimmen auf sich vereinen können. "Da war mir klar, was hier gespielt wird. Das war nicht fair und ehrlich mir gegenüber", sagt Manzl und wittert eine Intrige.

Die neue Ortsvorsteherin Katrin Kittel betont indes, sie habe Manzl schon vor der Wahl ebenfalls erklärt, dass sie sich selber eventuell auch um das Amt des Ortsvorstehers bewerben werde. "Als Vorsitzende des Heimatvereins habe ich die Erfahrung gemacht, dass, wenn ich etwas für Schmachtenhagen erreichen will, auch im Ortsbeirat mitwirken muss", sagt Katrin Kittel. "Und da die Freien Wähler als Liste die meisten Stimmen, nämlich 232 mehr als die Linke bekommen haben, war für mich klar, dass ich nach dem ersten Schritt, nun auch den zweiten gehen muss", sagt die neue Ortschefin.

Sie habe Hans-Dieter Manzl angeboten, wegen seiner umfangreichen kommunalpolitischen Erfahrungen als Stellvertreter an ihrer Seite weiter für Schmachtenhagen mitzuwirken. "Das aber kam für mich, wie ich es immer erklärt hatte, nicht in Frage", stellt Manzl klar. Umgekehrt hätte er sich gut vorstellen können, mit Katrin Kittel als Vize-Ortsvorsteherin gut zusammenarbeiten zu können, betont der 61-Jährige.

Doch das Kapitel sei für ihn jetzt erledigt. "Ich habe am Montag meine Verzichtserklärung für meinen Sitz im Ortsbeirat in der Stadtverwaltung abgegeben", sagt der gebürtige Schmachtenhagener. Für Manzl rückt jetzt das langjährige Beiratsmitglied Günter Lehmann nach. Lehmann, inzwischen 80 Jahre alt, will sich aber nochmals richtig in die Kommunalpolitik reinknien.

"Ich bedauere den Schritt von Hans-Dieter Manzl", sagt Katrin Kittel. Sie habe schon nicht verstanden, warum Manzl sein errungenes Mandat für die Stadtverordnetenversammlung nicht angenommen habe. "Ich habe ihn gebeten, für Schmachtenhagen nicht auf den Sitz im Stadtparlament zu verzichten", sagt die 50-Jährige. Denn jetzt sei Schmachtenhagen nur mit zwei Stadtverordneten vertreten.

"Das habe ich mir auch lange überlegt. Doch das wäre für mich einfach zu viel geworden", sagt Manzl. Sein Arzt habe ihm schon geraten, etwas kürzer zu treten. "Ortsvorsteher ja, aber in der neuen Stadtfraktion der Linken mit nur noch fünf statt vorher neun Mitgliedern, das hätte mich auf Dauer überfordert", räumt Hans-Dieter Manzl ein. Deshalb habe er den Mandatsverzicht erklärt.

Jetzt ist er plötzlich ohne kommunalpolitische Verantwortung. Ob er etwas vermisse werde? "Das kann ich noch nicht abschließend sagen. Das wird sich zeigen", sagt Manzl, der sich unter anderem aber weiter als Sänger im Männerchor "Gute Freunde" engagiert. Mehr Zeit werde er für seine Familie haben und vor allem für seine dreijährige Enkelin. "Da werden wir nun öfters Gelegenheit haben, ein Eis zu essen oder zum Bauernmarkt zu fahren", freut sich Hans-Dieter Manzl auf weniger Abendtermine als in der Vergangenheit.