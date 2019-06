Verdi warnt vor Rechtsruck

Nina Jeglinski

Berlin (MOZ) Obwohl der Name in der 16-seitigen Broschüre nicht einmal fällt, gemeint ist die AfD.

"Unsere Mitglieder sind am 1. September aufgerufen, zur Landtagswahl zu gehen. Mit den heute vorgestellten Wahlprüfsteinen für die Brandenburger Landtagswahl, wendet sich Gewerkschaft an ihre 47 000 Mitglieder – das Papier versteht sich als Wahlempfehlung.

Andrea Kühnemann, stellvertretende Landesbezirksleiterin, machte deutlich, Ver.di sei als Gewerkschaft zwar überparteilich: "Aber die Grenze der Überparteilichkeit ist bei einer Partei beendet, und das ist die AfD", sagte sie.

Die Prognosen zur Landtagswahl seien mehr als beunruhigend – besonders eine Wählerwanderung nach rechts. Die Gewerkschaft spiegele die Gesellschaft wider, und dort sei derzeit viel Unzufriedenheit auszumachen.

Die Menschen im Flächenland Brandenburg wollen mehr Tarifbindungen, die Einhaltung des Mindestlohnes und eine bessere Verkehrsanbindung für Pendler. Die rot-rote Regierung des Landes bekam kein so gutes Zeugnis. "Wir brauchen eine Politik, die sich gerade der Arbeitsmarktpolitik widmet und sich für die Interessen des kleinen Mannes und der kleinen Frau stark macht", sagte Landesbezirksleiter Frank Wolf.

Es könnte nicht sein, dass deutschlandweit agierende Firmen sich in Brandenburg aus der Tarifbindung stehlen, in westlichen Bundesländern aber nach Tarif zahlen. Davon gäbe es in der Mark wohl mehrere Beispiele, auf Nachfrage wurden aber keine Namen genannt. Deutlich gemacht wurde aber, in welchen Branchen es Verbesserungen braucht: In der Pflege, im Handel und auch im Öffentlichen Dienst. Während in Berlin in Pflegeberufen 20 Prozent mehr Lohn gezahlt und zehn Prozent weniger gearbeitet wird, "warten die Arbeitnehmer hierzulande auf diese längst fällige Angleichung", sagte Wolf. Vor allem junge Beschäftigte im Öffentlichen-Dienst würden es nicht länger hinnehmen, mit befristeten Arbeitsverträgen hingehalten zu werden, während andere Bundesländer ihren Verwaltungsnachwuchs verbeamten und im Land Berlin die Konkurrenz der zahlreichen Bundesbehörden groß sei.

Auch das Thema Zusammenarbeit der Länder Berlin und Brandenburg sei "mehr als ausbaufähig". Dass dort noch viel Platz nach oben ist, zeige sich am Beispiel der Pendler. Das Problem der fehlenden Verbindungen, zu wenigen Zügen, zunehmenden Anzahl von Pendlern sei seit Jahren bekannt. Doch die Regierungen beider Länder reagieren nicht. Zudem werde der Spaltung von Stadt und Land zugesehen. Wer aus Cottbus nach Berlin will, ist auf einen Bummelzug angewiesen, der überall hält. Das Gleiche gilt für die Anbindung nach Nord- und Ost-Brandenburg.

Es brauche Verbesserungen, doch mit der AfD würde es weder zu einer Stärkung der Arbeitnehmerrechte noch zu einem schnellen Ausbau der Infrastruktur kommen, warnte die Verdi-Führung. Das Gegenteil sei zu befürchten, die AfD habe bei Investoren einen schlechten Ruf, potentielle Geldgeber könnten sich abwenden.