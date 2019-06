Bauarbeiten verzögern sich weiter

Friedhelm Brennecke

Leegebruch (OGA) Eigentlich sollten die Arbeiten für den Neubau des Hauptgraben-Durchlasses an der Eichenallee am Montag beginnen. Doch auch am Mittwoch war davon weit und breit nichts zu sehen, die Eichenallee deshalb auch noch nicht gesperrt. Warum dieser Stillstand?

"Die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises und die Polizei haben noch Abstimmungsbedarf für die verkehrsrechtliche Anordnung zur Vollsperrung der Eichenallee", sagt Leegebruchs Bauamtsleiter Norman Kabuß. Mündlich hatte es bereits grünes Licht seitens des Landkreises gegeben, weshalb die Vollsperrung und damit der Baubeginn für den 24. Juni angekündigt worden waren (wir berichteten). Schilder an den Zufahrtsstraßen nach Leegebruch zeigen dies schon seit Tagen an.

Die OVG-Busse der Linien 800 und 824 fahren bereits seit einer Woche über die Umleitungsstrecke Straße der Jungen Pioniere, Hauptstraße und Veltener Straße.

"Zweifellos ist es ärgerlich, dass wir mit dem wichtigen Vorhaben zur besseren Entwässerung der Gemeinde jetzt erneut in Verzug geraten", sagt Norman Kabuß. Doch die Kommune sei in der Frage der verkehrsrechtlichen Genehmigung nicht Herr des Verfahrens. Die Genehmigung zur Vollsperrung hatte die bauausführende Firma Wasser und Kulturbau Leegebruch beantragt.