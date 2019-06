Auf Lindows Stadtverordnete kommt viel Arbeit zu

Judith Melzer-Voigt

Lindow (MOZ) Das Lindower Stadtparlament setzte sich am Dienstagabend zusammen. Ein Stellvertreter für Bürgermeister Udo Rönnefahrt (FDP) wurde aber nicht gewählt.

Es war eine klare Ansage, die die Grünen-Fraktion am Dienstagabend im frisch gewählten Lindower Stadtparlament gemacht hat: Parteimitglied Gert Wegner kündigte für das nächste Treffen der Lokalpolitiker gleich ein "ganzes Konvolut an Anträgen" seiner Fraktion an. Die anderen Stadtverordneten sollen sich zeitlich bitte darauf einstellen, bat Wegner. Es kommt also jede Menge Arbeit auf das Gremium zu.

Die Lindower Stadtverordnetenversammlung saß an diesem Dienstagabend zum allerersten Mal zusammen. Daher ging es vor allem um Formalien: Die Hauptsatzung der Kommune musste ebenso geändert werden wie die Geschäftsordnung, was zu Beginn jeder Legislaturperiode nötig ist. Der neue ehrenamtliche Bürgermeister Udo Rönnefahrt (FDP) sollte eigentlich einen Stellvertreter an die Seite gestellt bekommen. "Wir halten das zum jetzigen Zeitpunkt für nicht zwingend notwendig", erklärte Dieter Eipel (CDU) und bekam Unterstützung aus den anderen Fraktionen. Da half es auch nicht, dass Amtsdirektor Danilo Lieske darauf verwies, dass es eine gesetzliche Pflicht gibt, einen solchen Stellvertreter zu benennen. "Ich kann nur an die Fraktionen appellieren, sich gesetzmäßig zu verhalten", so Lieske. Daran wird er während der nächsten Treffen der Stadtverordneten wieder erinnern müssen, denn eine Wahl fand nicht statt.

Die Mitglieder im neuen Hauptausschuss konnten aber bestimmt werden: Hans-Peter Hellmann (SPD), Udo Rönnefahrt (FDP), Gert Wegner (Grüne), Dietmar Schade (Lindow Land) und Constanze Wedemeyer (CDU) gehören dem Gremium an. Vorsitzender des neuen Bauausschusses ist Walter Matthesius (Liste CDU). Die Stadt Lindow darf neben dem Bürgermeister drei Vertreter in den Amtsausschuss entsenden. Das sind Hansjörg Schubach (CDU), Rainer Hollin (SDP) und Gert Wegner (Grüne). Im Trink- und Abwasserverband Lindow-Gransee wird auch weiterhin Rainer Hollin für die Kommune sitzen.

Starke Einigkeit herrschte am Dienstag, als es darum ging, den Vorsitzenden des Tourismusausschusses zu bestimmen. Hansjörg Schubach wurde von den Grünen vorgeschlagen und von den Fraktionen Lindow Land, SPD und CDU unterstützt.