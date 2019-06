Aus Berufung zum Beruf

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Plaudern, vorlesen, singen, Karten spielen, spazieren gehen oder gemeinsam kochen – für Britta Halfter könnte das künftig Job-Alltag werden. Die Angermünderin hat sich zur staatlich anerkannten Seniorenassistentin ausbilden lassen und wagt damit den Schritt in die Selbstständigkeit.

Ab 1. August will Britta Halfter ihre neue Dienstleistung für ältere Menschen in der Region anbieten. "Es gibt viele Senioren, die allein zu Hause leben und kaum mehr vor die Tür kommen. Und auch in den Heimen bleibt oft zu wenig Zeit für Beschäftigung, zu wenig Kommunikation, um jeden Bewohner wirklich aktivieren zu können", sagt Britta Halfter, die selbst in verschiedenen Senioreneinrichtungen auf Minijobbasis als Begleiterin gearbeitet hat. Hier entdeckte sie ihre Liebe zu den alten Menschen, ihre Berufung für den neuen Beruf.

"Ich unterhalte mich gern mit Senioren, höre zu, gehe auf ihre Wünsche ein. Jeder hat einen anderen Charakter und schon viel erlebt, das macht es spannend", erzählt die frischgebackene Seniorenassistentin. Bis zur Wende hat sie als Fleischverkäuferin und als Telefonistin im Rat des Kreises gearbeitet und den Kontakt zu Menschen geliebt. 1991 wurde sie arbeitslos und fand keinen festen Job mehr. Irgendwann ist sie gar nicht mehr zum Arbeitsamt hingegangen. "Mir wurde ja dort nicht geholfen. Aber ich möchte endlich wieder gern früh aufstehen und mich auf meine Arbeit freuen", sagt Britta Halfter. Mit dem mutigen Schritt in die Selbstständigkeit hofft sie nun, sich diesen Traum erfüllen zu können. Ein Sprung ins eiskalte Wasser.

"Ich habe durch meine Tätigkeit im Heim gemerkt, dass es vielen Senioren schwer fällt, sich einzuleben oder dass sie sich abgeschoben fühlen. Ich möchte, dass sie wieder mehr am Leben teilnehmen, sie mobilisieren und ihre Interessen und Fähigkeiten fördern", sagt Britta Halfter.

Lebensenergie herausholen

Dazu gehören Gespräche und Erinnerungen ebenso, wie Zeitung vorlesen, Spaziergänge, leichte Gymnastik oder Begleitung zum Einkaufen oder zu Veranstaltungen, kochen und backen oder Gesellschaftsspiele, je nach den Interessen und Wünschen der Senioren. Dafür hat Britta Halfter in Berlin Wochenend-Seminare besucht und sich zur staatlich anerkannten Seniorenassistentin ausbilden lassen. Der Kurs umfasste unter anderem Ausbildungsbereiche in Psychologie, Biografiearbeit, Kommunikation, gesunde Ernährung im Alter, Gedächtnistraining, Umgang mit Demenz, einen kurzen Pflegeexkurs, aber auch rechtliche Fragen, Buchhaltung und sogar Schauspiel.

"Es geht darum, aus den Se­nioren so viel wie möglich an Lebensenergie und Fähigkeiten herauszuholen, sie im Alltag zu begleiten und ihnen zu ermöglichen, auch mal rauszukommen. Wir haben Zeit, die Pflegedienste oftmals gar nicht aufbringen können."

Voraussetzung dafür sei gegenseitiges Vertrauen. Deshalb bietet sie das Erstgespräch zum Kennenlernen unverbindlich und kostenlos an. Danach kann man nach eigenem Bedarf die Seniorenassistentin buchen – stundenweise oder regelmäßig, zu Hause oder im Pflegeheim. Ein Pflegegrad ist dafür nicht erforderlich.

Bei der IHK, bei der Berufsgenossenschaft und im Gewerbeamt hat Britta Halfter die Weichen in ihre neue berufliche Zukunft gestellt. Am 1. August startet sie in das größte Abenteuer ihres Lebens.

Kontakt: Telefon: 0162 9129795, E-Mail: b.halfter@outlook.de, Internet: www.die-senioren-assistenten.de